Bad Laaspher Feuerwehr-Nachwuchs auf Suche nach Löschwasser

Bad Laasphe. Bei den Prüfungen zum Abzeichen „Jugendflamme“ geht es um Feuerwehr-Wissen, Können und Fitness. Und so schafft man es bis zur begehrten Trophäe.

Gute zwei Jahre befand sich der praktische Übungsdienst der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe in Corona-Pause. Untätig waren die Jugendlichen und ihre Betreuer in dieser Zeit aber nicht.

Hygienemaßnahmen geübt

Sobald die Öffnungsschritte es zuließen, wurde unter entsprechenden Hygienemaßnahmen geübt. In der langen Zeit, in der man sich nicht treffen konnte, wurden Übungspakete für zu Hause verteilt. So konnte das Feuerwehr-Wissen zu Hause fleißig vertieft werden. Nach den Osterferien war es dann endlich wieder so weit: Die Feuerwehr ging wieder los und es konnte wieder praktisch geübt werden.

Die Jugendflamme in zwei Stufen

Inzwischen konnten die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr des Löschzuges 1 in Bad Laasphe direkt zeigen, was sie trotz Corona in Sachen Feuerwehr gelernt haben. Es galt, die Jugendflammen der Stufen 1 und 2 zu absolvieren. Es handelt sich dabei um Abzeichen der Jugendfeuerwehr, die nach entsprechender Prüfung verliehen werden.

Unter den wachsamen Augen des Kreisjugendfeuerwehrwartes Marko Wirtz aus Hilchenbach, der Stadtjugendfeuerwehrwartin Jennifer Hof und des Leiters der Feuerwehr, Dirk Höbener, waren verschiedene feuerwehrtechnische Aufgaben zu lösen und das Feuerwehr-Wissen unter Beweis zu stellen.

Stufe 1: Grundlagen

In Stufe 1 ging es um die Feuerwehr-Grundlagen. Neben dem richtigen Absetzen eines Notrufes musste ein Unterflurhydrant mittels eines Hinweisschildes aufgefunden werden. Dieser dient der Feuerwehr im Einsatzfall für die Löschwasserversorgung und ist mit einem weißen Schild mit roter Umrandung markiert. Außerdem musste der richtige Umgang mit dem Sanitätsgerät gezeigt und drei verschiedene Feuerwehrknoten demonstriert werden. Schließlich mussten in einer praktischen Übung der richtige Umgang mit Verteiler, Feuerwehrschlauch und Strahlrohr unter Beweis gestellt werden.

Stufe 2: Erweitertes Wissen

In Stufe 2, für die schon eine bestandene Stufe 1 vorliegen muss, wurde erweitertes Wissen benötigt. Im Rahmen der Fahrzeug- und Gerätekunde mussten die Jugendlichen zeigen, dass sie sich mit ihrem Löschfahrzeug gut auskennen – und wissen, was wo verladen ist und wie man die Gerätschaften einsetzt. Ebenso musste praktisch demons­triert werden, wie ein Einsatzfahrzeug im Straßenverkehr abzusichern ist. Anschließend ging es beim Thema Löschwasserversorgung darum, am gefundenen Unterflurhydranten ein Standrohr für die Wasserversorgung zu setzen und eine Saugleitung aufzubauen, über die aus offenem Gewässer Löschwasser gefördert werden kann.

Der sportliche Teil

Abschließend mussten alle Teilnehmer noch in einem sportlichen Teil ihre Feuerwehrfitness unter Beweis stellen. Alle Teilnehmer konnten die Aufgaben mit Bravour meistern und haben gezeigt, dass die Corona-Pause ihrer Feuerwehrbegeisterung nichts angetan hat. So konnten am Ende des Tages alle Teilnehmer die begehrten Jugendflammen mit nach Hause nehmen konnten.

Der erfolgreiche Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehr Bad Laasphe gratuliert Justin Deußen, Jonas Deußen, Emma Jung, Thorben Petri, Emil Spillmann und Felix Gunkel zur bestandenen Stufe 1 und Till Stenger, Maxim Schäfer, Dennis Töws und Fabian Linker zur bestandenen Stufe 2. Die Feuerwehr freut sich sehr über einen so motivierten Nachwuchs.

