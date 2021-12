Bad Laaspher Schüler besuchen den Naturhof Born

Bad Laasphe/Wingeshausen. Biologieunterricht der besonderen Art: Bad Laaspher Schüler besuchen Naturhof Jochen Born in Wingeshausen und die Wisent-Wildnis.

Biologieunterricht der anderen Art erlebten jetzt die Fünftklässler des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe. Die Regionalmanagerin Christina Ermert vom Verein Naturpark Sauerland Rothaargebirge organisierte in Zusammenarbeit mit den Biologielehrkräften Bettina Bürger-Schößler und Ricarda Wied-Bernshausen eine Exkursion zu dem Naturhof Jochen Born in Wingeshausen und der benachbarten Wisent-Wildnis.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums im Unterricht das Rind und den tiergerechten Umgang mit Nutztieren besprochen hatten, war es nun an der Zeit, sich die Freilandhaltung vor Ort anzuschauen. Neben schottischen Hochlandrindern und zahmen Bentheimer Landschweinen, von denen es nur noch wenige Tiere in Deutschland gibt, konnten die Fünftklässler auch Hühner füttern, streicheln und auf den Arm nehmen. Fast wäre eine Rucksackkontrolle notwendig geworden, damit die liebgewonnen Hühner nicht mit nach Hause entführt worden wären. Doch was fressen Rinder außer Kraftfutter?

Aus der Theorie kannten die Schülerinnen und Schüler zwar schon Silage und wie diese hergestellt wird, sie aber mal selbst in die Hand zu nehmen und daran zu riechen, war für viele etwas Neues. Doch nicht nur für das leibliche Wohl der Tiere wurde gesorgt, sondern auch die Kinder konnten sich zusammen mit der Bauernhof-Pädagogin Heike Born selbst am Lagerfeuer Popcorn machen. Tiere, Naschereien, Schnee und ein Weihnachtsbaum auf dem Gelände – was will man mehr?

Ausflug in die Wisent-Wildnis

Nach vielen Eindrücken auf dem Hof ging die Reise mit dem Bus weiter zur Wisent-Wildnis. Dort machten die Klassen eine Führung mit dem Wisent-Ranger Henrik Brinkschulte und der wissenschaftlichen Koordinatorin Kaja Heising, die den hochmotivierten Schülerinnen und Schülern viel von den Wisenten und der Fauna der Wittgensteiner Wälder erzählen konnten. Neben der beeindruckenden Herde versuchten die Kinder auch, unterschiedliche Fährten, Kieferknochen, Geweihe und Hörner zu identifizieren.

Von der Waldmaus über das Rotwild bis hin zum Wisent wurde alles angesprochen und anhand von echten Exponaten begutachtet. Alles in allem ein erlebnisreicher Tag im verschneiten Wittgenstein, den die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe nicht so schnell vergessen werden. Ein großer Dank gilt dem Verein Naturpark Sauerland Rothaargebirge.

