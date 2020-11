Bad Laaspher Schüler gestalten Gedenken mit sieben Stationen

Auch wenn sie am Montagnachmittag nicht vor Ort sein können, haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a des Gymnasiums Schloss Wittgenstein einen Ge(h)denken-Stationen-Lauf vom Max-Präger-Weg bis zum alten jüdischen Friedhof in Bad Laasphe vorbereitet.

Bad Laasphe. Die Corona-Pandemie und ihre Beschränkungen haben dem Christlich-Jüdischen Freundeskreis Bad Laasphe in diesem Jahr schon manche Striche durch einige Pläne gemacht. Und obwohl man sich von der traditionellen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 im Haus des Gastes für dieses Jahr längst verabschiedet hatte, mussten jetzt auch die neuen Pläne im Zuge der frischen Beschränkungen noch einmal geändert werden.

Weg am 9. November von 16 bis 18 Uhr begehbar

Vorbereitet war eine dezentrale Gedenkveranstaltung, für die Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 9a des Gymnasiums Schloss Wittgenstein mit ihrem Religionslehrer Wolfgang Henkel und Silke van Doorn, Schulreferentin des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein, einzelne Erinnerungsstationen unter freiem Himmel gestaltet hatten. Es war vorgesehen, dass jeweils zwei Schüler hier vor Ort an markanten Stellen, die mit dem jüdischen Leben der Vergangenheit verbunden sind, Kurzinformationen geben und zur Erinnerung an die Opfer deren Namen verlesen sollten. Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung musste dieser Plan leider verworfen werden, um Mitwirkende und Publikum keiner Gefährdung auszusetzen.

Aber die vorbereiteten sieben Stationen wird es auch ohne die persönliche Anwesenheit der Schüler geben: an der Ecke Max-Präger-Weg/Schloßstraße, bei der Alten Synagoge an der Mauerstraße 44, an der Königstraße 35, an der Ecke Steinweg 5/Wallstraße, an der Bahnhofstraße 23 bei der Galerie Ckukuk, an der Bahnhofstraße 67 und am alten jüdischen Friedhof am Puderbacher Weg, angrenzend an den städtischen Friedhof.

Zeichen zuhause setzen: Kerze der Erinnerung ins Fenster stellen

Alle Interessierten sind eingeladen, diesen Weg am heutigen Montag zwischen 16 und 18 Uhr individuell abzuwandern oder auch nur einzelne Stationen zu besuchen – und werden dabei gebeten, die derzeit üblichen Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten. Die Stationen sind mit LED-Kerzen markiert.

Außerdem werden am heutigen Montag Mitglieder vom Vorstand des Christlich-Jüdischen Freundeskreises Bad Laasphe Rosen an den örtlichen Stolpersteinen ablegen, die zur Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur verlegt wurden.

Und auch zuhause kann jede und jeder ein Zeichen setzen: Der Freundeskreis-Vorstand lädt dazu ein, am Nachmittag des 9. November, 82 Jahre nach der Reichspo­gromnacht, eine Kerze der Erinnerung ins Fenster zu stellen.