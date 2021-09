Bad Laaspher Schüler machen Planetenpfad digital erlebbar

Bad Laasphe. Tjark Fischer und Ole-Samuel Witt haben eine Internetseite erstellt, die den beliebten Wanderweg virtuell ergänzt.

Jupiter, Venus, Saturn, Erde – sie alle haben etwas gemeinsam, wenn es um Bad Laasphe geht: Sie sind nicht nur Teil des Planetenpfads, sondern nun auch der neuen Internetseite www.planetenpfad.space, die am 3. September an den Start geht. Erstellt, programmiert und mit Inhalten gefüllt wurde die Seite von zwei Schülern der Q2 des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe im Rahmen ihrer Physik-Facharbeit. Und damit nicht genug – auch künftig werden Ole-Samuel Witt und Tjark Fischer, beide 17 Jahre alt, sich um die Webseite kümmern. „Wir haben noch viele Ideen, wie wir die Seite weitergestalten können“, sagt Fischer.

Gestartet wurde mit dem Projekt im Oktober 2020. Am 1. März dann wurde die Facharbeit abgegeben. Dort wurden die einzelnen Schritte – von der Idee bis zur fertigen Homepage – dokumentiert. „Damals hatte die Seite aber noch ein ganz anderes Design“, so Witt. Die 17-Jährigen haben sich um alles selbst gekümmert – sei es das Design, die Texte oder aber die Erstellung der Seite. „Das war schon zu Beginn etwas schwieriger. Wir hatten von HTML ja noch keine Ahnung und mussten uns erst einmal einlesen“, so Witt. Und das taten die Jungs – mit Erfolg. Heute gibt es insgesamt sieben Rubriken: Start, Quiz, Simulation, Impressionen, News, Anfahrt und etwas über sie. „Wir wollten den Planetenpfad um ein digitales Angebot erweitern“, sagt Witt. Das meiste der Seite sei im Homeschooling entstanden – programmiert wurde daheim, besprochen via Onlinekonferenz.

Weitere Pläne

Unter der Rubrik „Start“ gibt es zahlreiche Informationen zu den einzelnen Planeten. Das Wissen kann später im Quiz getestet werden. News und Bilder vom Planetenpfad werden in den kommenden Wochen noch hochgeladen. Und noch etwas ist geplant: ein Videodreh. Das Endergebnis soll dann 2022 auf der Plattform erscheinen. Und auch neue Sponsorenschilder mit neuem Design und QR-Codes sollen an den Planeten angebracht werden. So gelangen Spaziergänger auch auf die Internetseite. „Das ist eine sinnvolle Ergänzung zum Planetenpfad. Etwas, was den Weg dauerhaft erlebbar macht“, freut sich Winfried Damm. Der ehemalige Schulleiter des Städtischen Gymnasiums hat das bekannte Großprojekt von seiner Entstehung bis zur Realisation begleitet. Der Pfad wurde von Schülerinnen und Schülern des Kurses Mathematik/Erdkunde der Klassen 10 des Gymnasiums geplant und von einer Projektgruppe anlässlich des 75-jährigen Schuljubiläums 1998 angelegt.

Bürgermeister Dirk Terlinden und Petra Markus von der TKS Bad Laasphe sind begeistert von dem Projekt der beiden 17-Jährigen. „Ich finde es toll und auch wichtig, dass die beiden am Ball bleiben. Da ist in Zukunft noch einiges zu erwarten“, so Terlinden. „Die Homepage ist eine super Ergänzung zum Wanderweg und ein Zugewinn für alle“, ergänzt Markus. Die TKS hat bereits angekündigt, die Internetseite mit einzusetzen. Und auch Schulleiterin Corie Hahn ist mächtig stolz auf ihre Schüler: „Sie haben hiermit etwas geschaffen, wovon alle profitieren können.“

