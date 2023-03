Bad Laaspher SPD fordert Konzept für Kernstadt und Dörfer

Bad Laasphe. Fraktionschef Samir Schneider regt dazu einen Samstagsmarkt mit neuem Konzept an. Was allerdings derzeit im Rathaus fehlt, ist ein Stadtplaner.

„Ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft unserer Stadt mit ihren Dörfern ausarbeiten“ – das fordert die Bad Laaspher SPD-Fraktion zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur.

„Der Ausschuss möge sich mit den Rahmenbedingungen zum Thema ,Stadtentwicklung’ auseinandersetzen und sich in einem kontinuierlichen Arbeitsprozess auf konkrete Punkte im Bereich ,Stadtentwicklung’ festlegen“, schreibt SPD-Fraktionschef Samir Schneider. „Nach der Ausarbeitung soll im Anschluss möglichst unter Berücksichtigung von Fördergeldern das Thema ,Stadtentwicklung’ extern begleitet und weiter ausgearbeitet werden. Ziel sollte sein, sich langfristig im Bereich der Stadtentwicklung für die Zukunft unserer Stadt mit ihren Dörfern festzulegen.“

Derzeit noch mit Sperrvermerk

In einem weiteren Antrag regen die Bad Laaspher Sozialdemokraten an, „den beliebten Samstagsmarkt mit einem neuen Konzept rund um die Familie in den Sommermonaten aufleben zu lassen“. Für mögliche Rückfragen stehe er „oder unser zuständiger Sprecher und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur, Otto Wunderlich, zur Verfügung“, so Fraktionsvorsitzender Schneider.

W-LAN kostenlos Diskutiert werden soll in der Sitzung des Bad Laaspher Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur auch ein Antrag der Fraktion „Die Fraktion“ der Partei „Die Partei“, dass die Stadt Bad Laasphe in allen öffentlichen Gebäuden und Anlagen kostenfreies W-LAN zur Verfügung stellt. Es soll dabei nicht nur die Innenstadt, sondern sollen auch die Ortschaften berücksichtigt werden. Damit legt die Satire-Partei einen eigenen Antrag vom August 2021 aus aktuellem Anlass neu auf. Ferner stehen Sachstandsberichte der Stadtverwaltung zur Fortschreibung des Bad Laaspher Einzelhandelskonzeptes und zur Digitalisierung auf der Tagesordnung. Dazu passt ein Antrag der CDU-Fraktion zur Digitalisierung in der Verwaltung. Nach dem letzten Bericht vom Januar 2022 wünscht sie sich einen weiteren, der zeige, „was erreicht wurde und was noch aussteht“. Schließlich machten „die Rechtsgrundlagen in Bund und Land auch für die Kommunen Vorgaben“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Wagner.

Was Bad Laasphe schon seit einiger Zeit fehlt, ist jedoch ein Stadtplaner. Derzeit ist dessen Vollzeitstelle mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur aufgehoben werden kann, sobald das Aufgabenprofil definiert ist.

Diese Aufgaben soll der Stadtplaner übernehmen

Bisher geplante Aufgabenschwerpunkte der künftigen Stadtplanerin oder des Stadtplaners:

• Sachbearbeitung grundsätzlicher und herausgehobener Art, unnter anderem Bestandsaufnahme, -analyse und darauf aufbauende Erstellung städtebaulicher Konzepte und Entwürfe

• Mitarbeit an integrierten Stadtentwicklungskonzepten und fachbezogenen Handlungskonzepten

• Erarbeitung von Verwaltungsvorlagen

• Entwicklung gesamtstädtischer Planungen und grundlegender Ziele der Stadtentwicklung

• Städtebauliche Planungen im Rahmen des besonderen Städtebaurechts

• Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. Änderung des Flächennutzungsplans mit Durchführung des Verfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB), inklusive Beauftragung erforderlicher Fachgutachten

• Bearbeitung konzeptioneller Themen unter anderem in Arbeitsgruppenübergreifenden Projektgruppen

• Vertretung der Projektgruppe nach außen, unter anderem in städtischen Ausschüssen und Gremien sowie intern in Arbeits- und Projektgruppen

• Information von Politik und Öffentlichkeit zu den betreuten Projekten einschließlich Erörterungen, Durchführung von Präsentationen

Die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur findet am Dienstag, 28. März, im Rathaus Bad Laasphe, Mühlenstraße 20, großer Sitzungssaal, statt. Der öffentliche Teil beginnt um 18 Uhr.

