Bad Laaspher Touristinfo erstrahlt endlich im neuen Glanz

Bad Laasphe. Brandschutz-Vorgaben haben die Umsetzung verzögert. Ratsuchende können sich jetzt auch digital informieren. Hier die Neuerungen im Überblick.

Die neu gestaltete Touristinfo in Bad Laasphe – sie ist eine gelungene Mischung aus Erlebnis und Wohlfühlmomenten dank zielgerichteter Besucherlenkung, persönlicher Beratung mit digitaler Unterstützung und hoher Aufenthaltsqualität. Die Besucher müssen nicht mehr aktiv den Weg in die kleine ehemalige Touristinfo suchen, schon nach Betreten des Haus des Gastes sind sie mittendrin.

Begrüßt werden sie mit einem ehrlich gemeinten „Herzlich Willkommen“ und durch die offensichtliche Gliederung in verschiedene Themenbereiche finden sie sich direkt zurecht. „Wir können jetzt individueller auf die Bedürfnisse der Besucher eingehen“, sagt Signe Friedreich von der TKS. „Wer keine persönliche Beratung möchte, kann sich eigenständig mit Hilfe von gedruckten Informationsmaterialien oder digital an Smartboard und über iPads informieren. Zu den Öffnungszeiten ist aber immer auch ein Mitarbeiter als Ansprechpartner für Beratungen, Gutschein- sowie Kartenverkauf vor Ort.“

Enorm gesteigert hat sich die Aufenthaltsqualität im Haus des Gastes. Eine große Sitzecke lädt ein, Broschüren oder Reiseführer in Ruhe anzuschauen, während nebenan ein Brunnen beruhigend plätschert und sanfte Klänge der Natur aus einer Zwitscherbox für echtes Waldgefühl sorgen. Alle, die sich inspirieren lassen wollen, können sich die Imagefilme Bad Laasphes und der Region über den großen Bildschirm des neuen Smartboards ansehen. Noch tiefer eintauchen in die Region kann man mit der 360-Grad-Tour, die die schönsten Ecken Wittgensteins fast wie in echt erlebbar macht. Für alle, die es testen möchten, steht diese Tour sowie die Homepage der TKS ab sofort im Großformat zur Verfügung.

Alle Neuerungen auf einen Blick

• Neues Farbkonzept durch Anstrich aller Alu-Elemente an Geländern, Fensterrahmen und Eingangstür: Das in die Jahre gekommene Dunkelbraun der 70er Jahre ist einem hellen, freundlichen Grau gewichen, das den gesamten Komplex freundlicher und moderner erscheinen lässt.

• Abgehängte Decke im hinteren Bereich: Durch Installation von hellgrauen und orangenen Deckensegeln wurde der hohe Raum des Foyers im Haus des Gastes geschickt unterbrochen und lädt vor der Fernblick-Kulisse zur Entspannung auf den Rothaarbänken ein.

• Beleuchtete XXL-Wanderkarte von Bad Laasphe und Umgebung: Diese Wandertafel steht zur Ergänzung des großen Wanderportals auf dem Wilhelmsplatz zur Verfügung. Hier kann man schon mal den Weg in der Übersicht ansehen.

• Neue leichte Trennwände für Ausstellungen und Möglichkeit zur Einteilung des Raumes für unterschiedlichste Bedürfnisse gehören ebenfalls zum Projekt.

• Strukturierte, themenbezogene Bereiche/Stelen für bestimmte Aktivitäten: Die Hauptthemen „Wandern“ sowie „Radfahren“ sind bestückt mit themenbezogenem, gedrucktem Informationsmaterial sowie jeweils einem iPad, das samt geführtem Zugang mit Hilfe der TKS-Homepage über die jeweiligen Themen informiert.

• Die Fahrradecke der Leihräder wurde durch Fahrradständer für die sechs Leihräder mit und ohne Motor ergänzt. Ebenso gibt es nach Brandschutzvorgaben einen Laderaum samt Ladeschrank für die Akkus der E-Bikes.



• 86-Zoll-Smartboard: Über den überdimensional großen Bildschirm mit 4K-Auflösung werden in Dauerschleife die Imagefilme von Bad Laasphe und Wittgenstein gezeigt, ebenso der Film „Siegen Wittgenstein von oben“, um Besuchern die Besonderheiten der Region anhand von hochwertigem Filmmaterial näher zu bringen. Außerdem kann über das Touchscreen die neue Website der TKS angesteuert werden. Die Mitarbeiter können sich vom Counter aus auf das Smartboard einloggen und dem interessierten Gast alles im Großformat zeigen. Hier kann auch eine einzelne Wanderung in Outdooractive durchgegangen werden. Das Smartboard ergänzt die Medienauswahl bei Buchung des Haus des Gastes und kann auch bei Veranstaltungen eingesetzt werden.

• Entspannungswald: Alle Pflanzen aus dem Haus des Gastes wurden verschnitten und umgetopft, entstanden ist ein Entspannungswald. Fünf große Benjamini-Bäume wirken als natürliche Begrünung und Raumtrenner beruhigend auf die Besucher.

• Treffpunkt zur Stadtführung: Das vorhandene Stadtmodell hat seinen eigenen festen Platz an der Glasfront zur Außenbühne bekommen und dient gleichzeitig als Treffpunkt für unsere Stadtführungen.

• Sofalandschaft: gemütlich, farbenfroh und in unzähligen Kombinationen aufbaubar. Für jeden Veranstaltungszweck nutzbar und für alle Besucher im Haus eine Bereicherung.

Zur Neugestaltung gehören auch diese Waldsofas. Hier können alle Besucher gemütlich verweilen. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

• Brunnen und Zwitscherbox: In unmittelbarer Nähe zu der Sitzgruppe schaffen die natürlichen Geräusche eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.

• Der Counter ist als eigenes Element in die neue Touristinformation integriert und dient als moderner Arbeitsplatz, ausgestattet mit Laptop und Tablet, das drahtlos mit dem Smartboard verbunden ist und somit als Beratungshilfe den Gästen über den großen Bildschirm eine qualitativ hochwertige Beratung bietet. Dieser Platz wird durchgehend in der Woche besetzt sein.

• Drei beleuchtete Regale mit unterschiedlich großen Schaukästen rücken die Merchandising-Artikel sowie regionale Angebote ins rechte Licht und sorgen für eine gute Übersicht. Zusätzlich befinden sich im Foyer fünf Klapprahmen mit Übersichten der vorrätigen Wander- und Radfahrkarten. Die Idee zum Projekt hat sich während der Corona-Zeit entwickelt und wurde immer weiter zu einer ganzheitlichen Konzeption ausgearbeitet.

Am neuen Counter können sich Gäste der Stadt beraten lassen. Dieser Platz wird durchgehend in der Woche besetzt sein. Schaukästen rücken die Merchandising-Artikel sowie regionale Angebote ins rechte Licht. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

„Die Ideen für die Umgestaltung der Touristinfo sind gemeinsam im Team erarbeitet worden. Wir haben bewusst auf einen professionellen Ausstatter verzichtet, der die Kosten immens in die Höhe getrieben hätte. Eigene Eindrücke sowie gesammelte Rückmeldungen unserer Gäste wurden berücksichtigt und zusammengetragen“, erklärt Signe Friedreich. „Wir wollen statt der kleinen ehemaligen Touristinfo, die weiterhin als Büro dient, das weitläufige Platzangebot des kompletten Foyers nutzen.“

Leader-Geld macht’s möglich

Die Umsetzung ist nur mit Hilfe der Leader-Förderung möglich gewesen. Dabei erfolgt für die weitreichenden Arbeiten und Anschaffungen eine 65-Prozent-Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 51.900 Euro, der Eigenanteil für die TKS beläuft sich auf 18.200 Euro.

Die Umsetzung, die während des laufenden Betriebs vonstatten ging, verlief nicht ganz so unkompliziert und schnell wie anfangs erwartet. Erschwerend waren einerseits die Bestimmungen für öffentliche Gebäude, die manche Idee nicht umsetzbar machten. Fluchtwege mussten frei bleiben. Alle angeschafften Teile mussten rollbar und leicht beweglich sein, da sie für Veranstaltungen und Märkte einfach verschoben werden müssen. Aber vor allem der Brandschutz musste eingehalten werden.

Alle neu angeschafften Teile mussten dem deutschen Brandschutzrecht entsprechen und entweder in der Kategorie B1 – schwer entflammbar oder sogar A1 – nicht brennbar angeschafft werden, was automatisch die Kosten in die Höhe getrieben hat. Auch die angespannte Situation bei der Beschaffung der Materialien, die steigenden Preise und nicht haltbaren Angebote, die immer wieder von neuem angefragt werden mussten, sowie die Auslastung der Handwerker und letzten Endes noch eine lange Wartezeit bis zur Genehmigung des Leaderprojektes, führten zu einer Fristverlängerung für die Umsetzung des Gesamtprojekts bis Ende März 2023.

Die nutzbaren Elemente

„Die lange Zeit des Wartens und Planens hat sich aber gelohnt, die neue Touristinfo präsentiert Bad Laasphe und die Region offen, weitläufig und auf aktuellstem Stand der Medien. Der Gast wird intuitiv zu seinen speziellen Bedürfnissen gelenkt und die analoge Beratung wird durch digitale Komponenten optimal unterstützt“, freut sich das Team der TKS. Dadurch erführen Wittgenstein und Bad Laasphe eine enorme Aufwertung in Sachen Beratungsqualität sowie eine deutliche Standort-Optimierung. Denn die Neugestaltung kommt nicht nur Besuchern, sondern auch allen Bürgern zu Gute.

Alle angeschafften Elemente können im Rahmen von Veranstaltungen bei der Anmietung der Räumlichkeiten von Firmen, Vereinen und Partner sowie Privatveranstaltungen genutzt werden. „Wir erhoffen uns durch die Digitalisierung und Aufbau eines Erlebnisraums als Touristinformation im Haus des Gastes (Foyer), den Besuchern alle Highlights der Region und Bad Laasphes optimal präsentieren zu können, was sich hoffentlich in steigenden Besucherzahlen in der Region bemerkbar machen wird. Durch gezielte Nachfragen, wie sie die Informationsaufbereitung finden, erhoffen wir uns Rückmeldungen von Touristen oder Tagesgästen. So können wir unser Angebot noch verbessern“, erklärt Friedreich.

Im Rahmen der Umgestaltung wurden auch die Öffnungszeiten angepasst – ab dem 3. April gilt: montags bis freitags durchgehend von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.

