Bad Laasphe: Traktorfahrer hat großes Glück

Bei einem Traktor ist die Felge des linken Hinterrades gebrochen. Der Fahrer wurde aus der Zugmaschine geschleudert, blieb aber unverletzt. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 62 in der Ortsdurchfahrt von Bad Laasphe

Bad Laasphe. Möglicherweise ist eine Materialermüdung die Ursache dafür, dass der zehn Millimeter dicke Stahl der Felge rund um den Schraubenkranz ausbrach.

Großes Glück hatte der Fahrer eines Traktors am Samstag morgen. Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall blieb der Mann unverletzt. Der Traktor war mit einer schweren Bodenfräse ausgestattet und wurde bei Arbeiten auf den Rodungsflächen in den Wälder eingesetzt. Am Samstag gegen 8.30 Uhr dann fuhr die Maschine auf der Bundesstraße 62 zu einem neuen Einsatzort als die Felge des schweren Hinterrades brach. Der Fahrer wurde von dem Ruck aus dem Sitzgehoben und durch die Windschutzscheibe der Zugmaschine auf die Straße geschleudert. Wie durch ein Wunder blieb der Mann unverletzt.

Der liegen geblieben Traktor blockierte zunächst eine Fahrbahn der Bundesstraße 62 im Ortskern von Bad Laasphe, konnte seine Fahrt aber nach einem Radwechsel fortsetzen.

