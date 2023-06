Bad Laaspher Unternehmer fordern klare Zukunftsperspektiven

Bad Laasphe. Industriestadt? Gesundheitsstandort? Was wollen wir als Stadt eigentlich sein? Das fragte Händler Bernd Petzolt beim IHK-Wirtschaftsgespräch.

Der Tenor beim IHK-Wirtschaftsgespräch in Bad Laasphe war einhellig: Die Stadt benötigt eine klare Perspektive, in welche Richtung sich Gesellschaft und Wirtschaft vor Ort entwickeln sollen. „Wir sind mitten in einem Strukturwandel. Hier den richtigen Weg zu beschreiten, ist eine Aufgabe für alle“, erklärte Bürgermeister Dirk Terlinden vor 45 Vertretern aus Wirtschaft und Politik in den Räumen der Osterrath GmbH & Co. KG in Saßmannshausen.

Lesen Sie auch: Einzelhandel: Für Bad Laasphes Altstadt ist es „5 vor 12“

Die Zukunftschancen und erforderlichen Weichenstellungen sollen in den kommenden Wochen gemeinsam erörtert werden. „Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Zusage, dass die Stadt hierzu Unternehmer und zentrale Akteure aus der Politik zusammenbringen will“, erklärte Klaus Gräbener. Der IHK-Hauptgeschäftsführer verwies hierzu auf die Entwicklung wichtiger Strukturdaten, die ein klares Handlungserfordernis aufzeigen: So zählt die Lahnstadt heute rund 2000 Einwohner weniger als noch vor 20 Jahren – ein Rückgang von 13,4 Prozent, der aus Sicht der IHK nicht zufriedenstellen kann.

Trend zur Regionalität

Noch alarmierender ist die Entwicklung bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Arbeiteten im Sommer 2002 noch 4533 Menschen in Bad Laasphe, waren es im vergangenen Jahr ein sattes Viertel weniger: 3376. Eine Ursache: das rückläufige Kurwesen. Umso überraschender fällt aus Sicht der IHK ein ausgesprochen positiver Trend in den Blick: Bad Laasphe weist mit 74 Prozent eine hohe Kaufkraftbindungsquote auf. Es fließt vergleichsweise wenig Kaufkraft in andere Kommunen oder den Online- und Versandhandel ab. „Wenn die Menschen, die hier leben, gerne vor Ort einkaufen, dann macht der hiesige Einzelhandel offenkundig nicht viel falsch“, bilanzierte Volker Treude, Rewe Treude OHG.

Lesen Sie auch: Gutachter warnen: Laaspher Altstadt nicht weiter schwächen

Der Trend zur Regionalität nehme ebenso zu wie die Nachfrage nach Manufaktur-Angeboten, so Treude. Dazu brauche es zielgerichtete Investitionen. „Die Unternehmen benötigen hierfür Planungssicherheit, für die eine ganzheitliche Ausrichtung der Stadtentwicklung und eine gute Informationspolitik Voraussetzungen sind.“

Zahlreiche Vertreter von Unternehmen und aus der Politik verfolgten das IHK-Wirtschaftsgespräch bei der Osterrath GmbH & Co. KG im Bad Laaspher Ortsteil Saßmannshausen. Foto: IHK

Vision fehlt seit zwei Jahrzehnten

Dem schloss sich auch Martin Achatzi, Achatzi e. K., an. „Eine ganzheitlich verfolgte Vision fehlt seit zwei Jahrzehnten. Entsprechende Überlegungen sind schon vor Jahren angestellt worden, gelangten aber nie zur Umsetzung. Die Chance sollten wir jetzt nutzen!“

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Gewerbesteuer befeuert Wettbewerb mit Hessen

Ziel müsse sein, sich auf die Stärken der Kernstadt zu besinnen, diese zu entwickeln und dabei die umliegenden Orte nicht zu vergessen. Es gelte zu sondieren und dann zu entscheiden, wie das künftige Profil Bad Laasphes aussehen solle. „Wollen wir beispielsweise Industriestadt, touristischer Standort, Bildungsstandort oder Gesundheitsstandort sein, oder von allem etwas?“, fragte etwa Bernd Petzolt, Staehler 1888 GmbH.

Wildwuchs bei der Windkraft diskutiert

Zwar spiele der Handel vor Ort eine wichtige Rolle. Aber bevor man sich von Einzelkonzepten leiten lasse, sei es sinnvoll, sich zu allen relevanten Themen generell zu positionieren und diese in der Gesamtheit zu bewerten, hob Matthias Köhler, Stadt-Apotheke Laasphe, hervor: „Neben dem Einzelhandelsangebot beeinflussen unter anderem auch Arbeitsplätze, verkehrliche Erreichbarkeit, Bauplätze, Familienfreundlichkeit oder auch die Attraktivität der Altstadt die Entscheidung, nach Bad Laasphe zu ziehen.“

Lesen Sie auch: Bad Laasphe: Samstagsmarkt bekommt eine neue Chance

Auch den Windkraftausbau in Wittgenstein diskutierten die Teilnehmer des Wirtschaftsgesprächs eingehend. In nächster Zeit seien vier Windräder im Bereich „Benfer Rücken“ und sieben weitere im Bereich Fischelbach vorgesehen, berichtete Dirk Terlinden. Er verwies auf politische Beschlussfassungen, mit denen es gelungen sei, den Ausbau zu kontrollieren und einen „Wildwuchs“ auszuschließen.

Ein Rundganz durchs Familienunternehmen

Auf die Frage, ob die Bürger auch unmittelbar finanziell vom Windkraftausbau profitieren könnten, gab sich der Bürgermeister zurückhaltend. Technisch sei dies ohne weiteres nicht möglich, weil der gewonnene Strom ins Hochspannungsnetz fließe, Haftungsrisiken bestünden und Beteiligungsmodelle den Ausbau durch den höheren Aufwand verzögerten.

Lesen Sie auch: Bad Laasphes Altstadt als Magnet für junges Wohnen im Fokus

„Die Landschaft mit ihren freien Räumen ist ebenfalls ein hoher Wert, der durch einen massiven Ausbau Schaden zu nehmen droht“, gab Gastgeber Jan Osterrath zu bedenken. Zuvor hatte der Geschäftsführer der Osterrath GmbH & Co. KG das 1850 gegründete, inhabergeführte Familienunternehmen im Rahmen einer Betriebsbesichtigung vorgestellt. Die rund 180 Mitarbeitenden stellen verschiedenste Stanzprodukte her, die in weiten Teilen der fertigenden Industrie zum Einsatz kommen, darunter Erdungskontakte, Federkontakte, Pressfit-Flachstecker, Akku-Verbinder oder Kontaktplatten.

Der Standort in Saßmannshausen verfügt über eine eigene Oberflächenveredelung, mit der jede technisch denkbare Beschichtung realisiert werden kann. Großen Wert legt Osterrath auf Nachhaltigkeit: Dazu gehören neben der größten Photovoltaikanlage in der Region auch Fassadenbegrünungen, Gründächer und eine CO 2 -neutrale Beheizung mit Holzhackschnitzeln aus dem Umland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein