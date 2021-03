Bad Laaspher Wasserwerk erneuert Teile des Rohrnetzes

Bad Laasphe. Die Trinkwasserleitungen in Banfe und in der Kernstadt werden teilweise ausgetauscht. Für die Wasserversorgung gibt es eine provisorische Leitung.

An gleich zwei Stellen im Stadtgebiet erneuert das Bad Laaspher Wasserwerk in den kommenden Wochen Teile seines Rohrnetzes. Zum einen werden die Trinkwasserleitungen im Verlauf des „Friedenfelder Wegs“ in Banfe von der Einmündung „In der Hege“ bis zur Kreuzung „Hainstraße“ ausgetauscht.

Zum anderen steht ein Wechsel der Leitungen im Verlauf der „Ostpreußenstraße“ in der Kernstadt an – und zwar von Hausnummer 12 bis zur Kreuzung „Hirtsgrunder Weg“. Die Bauarbeiten beginnen an beiden Stellen voraussichtlich am 6. April. Die Wasserversorgung in den angesprochenen Bereichen wird während der Zeit der Maßnahmen durch eine provisorische Leitung sichergestellt.

Frühzeitige Information

Sollte es notwendig sein, die Versorgung länger zu unterbrechen, werden alle betroffenen Haushalte darüber frühzeitig informiert. Trotzdem kann es vereinzelt zu kurzfristigen Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Zudem sind die Straßen tagsüber gesperrt. Abends sind die Grundstücke mit dem Auto wieder erreichbar.

Der Rettungsdienst kann die Baustellen selbstverständlich jederzeit durchfahren. Das Wasserwerk bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Maßnahmen und etwaige kurzfristige Beeinträchtigungen. Bei Fragen stehen Manfred Wack (Büro Wasserwerk, 02752/909-351) und Carsten Weber (Technische Abteilung, 0151/16204974) gern zur Verfügung. Treten nach Dienstschluss Probleme oder Anliegen auf, ist die Rufbereitschaft unter der Nummer 02752/909-350 erreichbar.