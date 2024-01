Bad Laaspher wegen Drogenhandel und Waffenbesitz vor Gericht

Bad Laasphe Ein 30-Jähriger verkaufte illegal Marihuana, in seiner Wohnung machte die Polizei noch weitere Entdeckungen. So urteilte das Gericht.

Wegen Handels mit Marihuana und unerlaubtem Waffenbesitz wurde ein 30-jähriger Bad Laaspher zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Am 17. August 2019 wurde der Angeklagte mit 4,62 Gramm Marihuana in der Tasche in Bad Laasphe von der Polizei erwischt. In der Wohnung des 30-Jährigen fanden die Beamten weitere 19,02 Gramm Marihuana und eine Tablette Ecstasy. Insgesamt wurde eine Netto-Menge von 23,64 Gramm Marihuana sichergestellt. Auch eine Feinwaage, Druckverschlussbeutel und ein Vakuumiergerät wurden in der Wohnung gefunden, ebenso wie ein Schlagring. Weil er für diesen keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte, ist das ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Bargeld in Höhe von 2770 Euro wurde in der Wohnung an verschiedenen Stellen entdeckt. Laut Anklage von Oberamtsanwältin Judith Hippenstiel stammte das Geld aus dem „gewinnbringenden Verkauf der Betäubungsmitteln“. Nach einem Rechtsgespräch, das der Rechtsanwalt, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und der Richter führten, zeigte sich der Angeklagte vollumfänglich geständig.

Das Gericht verhängt eine Geldstrafe statt einer Freiheitsstrafe

„Ich habe 0,0 Verständnis dafür, durch die Stadt zu laufen und Betäubungsmittel weiterzuverkaufen“, sagt Hippenstiel. „Und es ist etwas anderes, ob man es weiterverkauft oder für den Eigengebrauch hat.“ Weil das Verfahren bereits seit 2019 läuft und wegen der Auswertung der technischen Speichermedien so lange gedauert hat, fordert sie eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 40 Euro, obwohl auch eine Haftstrafe möglich gewesen wäre. Da der Angeklagte aber nicht vorbestraft ist und seit der Tat nicht mehr auffällig geworden ist, sah auch Richter Torsten Hoffmann eine Geldstrafe als ausreichend an.

