Bäckerei Glöser eröffnet an Berleburgs Poststraße

Am Freitag hat die vierte Filiale der Bäckerei Glöser an der Poststraße eröffnet. Der Inhaber ist zufrieden.

Bad Berleburg Seit Freitag weht ein sanfter Duft von frischen Brötchen und Kaffee über die Poststraße – in der Fußgängerzone, im Gebäude der Hauptstelle der Sparkasse Wittgenstein, hat die Bäckerei Glöser ihre insgesamt vierte Filiale eröffnet.

Inhaber Karl-Heinz Glöser ist sehr zufrieden mit dem ersten Tag an der Poststraße. „Es ist ein stetiges Kommen und Gehen, das ist sehr schön“, so Glöser. Die Filiale soll gezielt Laufkundschaft ansprechen, die zum Beispiel in der Kur-Apotheke einkauft oder in die Sparkasse kommt. Im Angebot sind dabei neben Backwaren auch warme Speisen oder Frühstück to Go.