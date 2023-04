Bäckerei Schwan eröffnet erste Filiale in Raumland

Die Bäckerei Schwan aus Diedenshausen geht in Raumland an den Start - in den Räumen der früheren Bäckerei Klinker an der B 480.

Raumland/Diedenshausen. Brötchen, Brote und Kuchen: In wenigen Tagen startet die Diedenshäuser Traditionsbäckerei in der neue Filiale. Der aktuelle Stand.

Der Duft von frischen Broten, Brötchen und süßen Teilchen – bald weht er auch wieder in den Räumlichkeiten, wo einst Klinker’s Landbäckerei sich befand. Zuletzt wurden in der Filiale in Raumland die frischen Backwaren der Bäckerei Birkelbach verkauft. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bäckerei die Filiale jedoch wieder geschlossen. Seitdem stand sie leer – bis vor kurzem. Denn in den Räumlichkeiten wird bereits seit einigen Wochen eifrig gearbeitet – und das draußen neuangebrachte, rote Schild zeigt, warum. Die Traditionsbäckerei Schwan aus Diedenshausen eröffnet am 2. Mai um 5.30 Uhr dort seine erste Filiale abseits ihres Stammsitzes in Diedenshausen.

Die Idee zur Erweiterung hatte Firmen-Chef und Bäckermeister Marco Frank aber schon länger. „Den Wunsch, sich zu erweitern, gab es schon eine Weile. Nun ist es an der Zeit, diese Idee umzusetzen“, sagt er. „Was kaum einer weiß: Mein Urgroßvater hatte damals in der Backstube dort seine Lehre gemacht, bevor er sich in Diedenshausen selbstständig machte.“ Als er erfuhr, dass die Bäckerei Birkelbach die Filiale in Raumland schließt, habe er den Bäckermeister angerufen. „Zum Jahreswechsel haben wir das Ganze dann dingfest gemacht.“ Und seit einigen Wochen wird eifrig an der Neueröffnung gearbeitet. „Zuerst dachten wir an Mitte April“, so Frank, aber in Zeiten von Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien ist schon mal Geduld gefragt. „Wir wollten uns auch selbst dabei nicht zu sehr unter Druck setzen.“

Auch am Montagmorgen waren die Handwerker vor Ort. „Unter anderem müssen die Wände noch ausgebessert und und gestrichen werden“, sagt Frank. Das meiste aber sei bereits fertig. „Allzu viel erneuern werden wir nicht“, sagt er.

Die Öffnungszeiten

Was die Neueröffnung betrifft, so gehen er und sein Team mit jeder Menge Optimismus an die Aufgabe heran. „Aber ich bin auch nervös. Immerhin schwingt immer ein gewisses Risiko mit.“ Die Rückmeldungen aus der Kundschaft aber haben schon vorab signalisiert, dass man sich auf die leckeren Backwaren der Bäckerei Schwan in Raumland freut. „Es wird sicher eine Zeit brauchen, bis alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber ich freue mich sehr auf den Moment,wenn es am 2. Mai los geht.“

Geöffnet ist die Bäckereifiliale dann von Montag bis Freitag von 5.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 6 bis 12 Uhr. „So wollen wir auch den Menschen frische Backwaren bieten, die gerade von der Nachtschicht kommen oder zur Schicht müssen.“

Was das Sortiment vor Ort betrifft, so wird es dort Brotspezialitäten der Bäckerei wie auch Teilchen, Kuchen, belegte Brötchen und saisonale Leckereien geben. In den Kühlschränken befinden sich weitere Artikel für den täglichen Bedarf. Und wer ein kleines Päuschen vor Ort machen möchte, kann den Kaffee oder sein Brötchen auch in Raumland genießen. Übrigens: Die Bäckerei Schwan wird auch weiterhin wie gewohnt mit ihrem Verkaufswagen durch die Ortschaften fahren. Schon seit längerem bringt das Team der Bäckerei so die frischen Backwaren zu den Kunden in der Umgebung. Und auch sonst hat sich der Betrieb von Marco Frank in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt. So ist der kleine Dorfladen in Diedenshausen heute ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen.

