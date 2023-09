Bahnübergang Womelsdorf und Elberndorf-Brücke gesperrt

Erndtebrück. Gleich zwei Sperrungen in Erndtebrück – in Womelsdorf und in der Hauptmühle – stehen an. Anlieger kommen auf anderem Weg zum Ziel.

Die Gemeindeverwaltung Erndtebrücks teilt mit, dass aufgrund von Bauarbeiten am Trinkwasserleitungsnetz vom 18. September bis zum 22. September der Bahnübergang in Womelsdorf gesperrt wird.

Parallel sind die Sanierungsarbeiten in der Hauptmühle der Elberndorf-Brücke gestartet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es auch hier zu einer Sperrung kommt. In dieser Zeit sind die Straßen „Erlenweg“ und „Zum Auerrain“ am besten erreichbar von der K 33 (in Richtung Zinse) über die ehemalige Landwirtschaftsschule, geht es aus der Mitteilung hervor.

