Bald ist wieder Spielenachmittag in Erndtebrück

Erndtebrück Evangelische Kirchengemeinde und CVJM wollen Erfolg aus dem November wiederholen. Jetzt steht der Termin fest.

Nachdem der letzte Gesellschaftsspiele-Nachmittag von evangelischer Kirchengemeinde und CVJM Erndtebrück im November ein überwältigender Erfolg war, hat man sich noch vor Ort entschlossen, diese Aktion zu wiederholen. Jetzt gibt es einen Termin.

Aus allen Generationen waren Spielbegeisterte Menschen in das Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche gekommen. Und das längst nicht nur aus Erndtebrück! Nun geht die Veranstaltung in die zweite Runde. Die Kirchengemeinde und der CVJM Erndtebrück veranstalten so am Samstag, 20. Januar, einen nächsten Gesellschaftsspiele-Nachmittag. Eingeladen sind alle, die gerne Gesellschaftsspiele spielen - egal welchen Alters. Neben einem kurzen geistlichen Impuls sowie Snacks und Getränken, wird das gemeinsame Spielen im Vordergrund stehen.

CVJM und Ev. Kirchengemeinde Erndtebrück laden zum Spielen ein. Foto: CVJM / WP

Wenn Spiele auch gegeneinander gespielt werden, wird man hier jedoch ganz schnell feststellen, dass auch im ‚Gegeneinander‘ das ‚Miteinander‘ immer mitspielt und zumeist sogar überwiegt. Gespielt werden kann alles, was da ist. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, eigene Spiele mitzubringen!

Das ist zeitlich eingeplant

Beginn wird um 15 Uhr im Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche Erndtebrück sein. Geplantes Ende ist um 17.30 Uhr, allerdings wird dann niemand vor die Tür gesetzt. Spiele können natürlich erst noch beendet werden. Generell handelt es sich um ein offenes Angebot. Es gibt keinen festen Abschluss – wer gehen muss, kann natürlich auch früher gehen. Snacks und Getränke werden bereitgestellt. Wer hier etwas beisteuern möchte, darf das natürlich auch gerne tun. Die Veranstaltenden freuen sich auf viele spielbegeisterte Menschen.

CVJM und Ev. Kirchengemeinde Erndtebrück laden zum Spielen ein. Nachdem im November so viele mitgemacht haben wird der Spielnachmittag im Gemeindehaus wiederholt. Foto: CVJM / WP

