Balde: Brand von Abraum ruft Feuerwehr auf den Plan

Der Brand von Abraum rief am Dienstag kurz nach 8 Uhr die Löschgruppen Balde, Schameder und den Wehrführer auf den Plan. Auf einem Schlag am Schneidersberg in Balde hatte das Feuer in dem Fichtengeäst um sich gegriffen.

Von der starken Rauchentwicklung aufmerksam gemacht, alarmierte ein durchfahrender Lieferwagenfahrer die Feuerwehr. Die löschte den Brand schnell ab, so dass kein größerer Schaden entstand. Nach einer Stunde war der Einsatz für die 12 Kameraden beendet.

