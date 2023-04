Banfe: 16-Jähriger stürzt mit Roller und verletzt sich

Bei einem Unfall in Banfe stellt die Polizei einen Fahrfehler des 16-jährigen fest.

Banfe. Ein Passant sieht zufällig, wie Jugendlicher stürzt und ruft Hilfe. Bei dem Unfall hatte der 16-Jährige noch Glück.

Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Banfe verletzt und musste zur Behandlung in die Bad Berleburger Akut-Klinik gebracht werden.

Der junge Zweiradfahrer war mit seinem Roller auf einem abschüssigen, asphaltierten Feldweg in Richtung Friedhof unterwegs, als er auf einen anderen Feldweg abbiegen wollt und die Kontrolle über seinen Motorroller verlor. Der 16-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Fußgänger hatte den Unfall gesehen und sofort die Polizei und Rettungsdienst verständigt. Die geht von einem Fahrfehler aus.

