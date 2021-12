Landtagswahl 2022 Banfer Markus Schmidt will für Die Partei in den Landtag

Markus Schmidt aus Banfe will für die Partei Die Partei für seinen Heimatwahlkreis in dem Landtag. Seine Kandidatur wurde jetzt bestätigt.

Siegen-Wittgenstein. Die Partei Die Partei in Siegen-Wittgenstein hat bei einem Aufstellungsparteitag in Siegen ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Im Wahlkreis 127 wird demnach Markus Schmidt ins Rennen gehen.

Der 39-jährige Banfer hatte seine Bewerbung unter das Motto „Markus Schmidt – mehr Durchschnitt geht nicht“ gestellt und war nach einer wenig mitreißenden Vorstellungsrede – so teilt es die Partei in ihrer Pressemitteilung mit – zum Fazit gelangt, dass sein Wahlsieg „mangels ernsthafter Konkurrenz aus den anderen Parteien wohl unvermeidbar“ sei.

Damit habe er eine knappe Mehrheit der anwesenden Mitglieder überzeugen können und sich ebenfalls im ersten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Tim Wickel aus Kreuztal durchsetzen können.

Thomas Pietruschka geht für Wahlkreis 126 ins Rennen

Im Wahlkreis 126 wird Thomas Pietruschka antreten. Der 31-jährige Siegener knüpfte in einer ausgefeilten Bewerbungsrede an Themen seiner Partei aus dem Bundestagswahlkampf an. So wolle er unter anderem eine Expertenkommission einsetzen, um die Pläne für den Bau eines Überlaufbeckens gegen die Folgen des steigenden Meeresspiegels zu forcieren.

Als Standort solle das gesamte Gebiet des nordwestlichen Siegerlandes sowie ganz Wittgenstein vorgesehen werden. Zitat: „Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass wir in Siegen-Wittgenstein einfach größer denken müssen.“

Beide Kandidaten müssen bis zum März 2022 jeweils 100 Unterstützungsunterschriften aufbringen, um zur Wahl zugelassen zu werden.

