Die Kreativtüten stehen ab Montag, 1. März, im Bad Laaspher „Haus der Jugend“ an der Bahnhofstraße zum Abholen bereit.

Jugend & Freizeit Bastelaktion in Bad Laasphe startet: „Kreativ trotz Corona“

Bad Laasphe. Das „Haus der Jugend“ hält mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche bereit – darunter auch eine Telefon-Sprechstunde, wenn’s Probleme gibt.

Die Türen zum Bad Laaspher „Haus der Jugend“ müssen leider schon seit geraumer Zeit geschlossen bleiben. Aufgrund der Corona-Bestimmungen kann der Offene Kinder- und Jugendtreff nicht stattfinden. Trotzdem steht die städtische Jugendarbeit keineswegs still.

Die Telefon-Sprechstunde

So gibt es beispielsweise seit Beginn der coronabedingten Schließung des Hauses eine Telefon-Sprechstunde. Bei Problemen mit der Schule, der Ausbildung oder der Arbeitsstelle, bei Bewerbungsschwierigkeiten, familiären Sorgen, Mobbing oder wenn man einfach seine guten Nachrichten mit einer anderen Person teilen möchte, können Kinder und Jugendliche die Fachkräfte der Jugendarbeit immer dienstags zwischen 18 Uhr und 20 Uhr sowie freitags zwischen 15.30 und 20 Uhr unter Tel. 02752/7484 erreichen.

Mehr Infos im Internet Wer Fragen zum Kreativ-Angebot des „Hauses der Jugend“ hat, kann sich per E-Mail an Mareike Schäfer wenden: m.schaefer@bad-laasphe.de. Weitere Informationen stehen außerdem auf der Homepage der Stadtverwaltung, www.stadt-badlaasphe.de, und auch auf der Facebook-Seite des Hauses der Jugend, www.facebook.com/HausDerJugendBadLaasphe, zur Verfügung.

Zudem bestehen telefonische Gesprächsmöglichkeiten an allen weiteren Werktagen. Dazu kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Die Mitarbeiter rufen sehr gern zurück. Auch Einzelfallhilfe nach vorheriger Terminabstimmung ist möglich. Hier können zum Beispiel Bewerbungshilfen sowie persönliche Problembesprechungen erfolgen.

Die Kreativ-Aktion

Mit Hilfe eines Online-Tutorials kann jeder Schritt der Bastelanleitung genau verfolgt werden. Foto: Haus der Jugend Bad Laasphe

Mit der Aktion „Kreativ trotz Corona“ kommen ab sofort auch alle Bastelfans auf ihre Kosten. Zusammen mit der Künstlerin Mirjam Elburn aus Siegen wurden Kreativtüten zusammengestellt. Darin befindet sich Bastelmaterial zu einem bestimmten Thema, eine entsprechende Anleitung in Papierformat sowie ein Link zu einem Online-Tutorial und eine kleine Süßigkeit, um während der Bastelaktion zu Haus auch eine kleine Pause einlegen zu können. Die erste Tüte kann ab Montag, 1. März, immer montags und freitags zwischen 15.30 und 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr im Haus der Jugend kostenlos abgeholt werden.

Die Hygiene-Regeln

Wichtig zu wissen: Bei der Abholung sind alle geltenden Hygiene- und Abstandsregel einzuhalten. Die zweite Kreativtüte kann in Kalenderwoche 11 und die dritte Kreativtüte in Kalenderwoche 13 – ebenfalls zu den genannten Zeiten – abgeholt werden, so dass Langeweile bis zu den Osterferien keine Chance haben wird.

Die Zielgruppe

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren und wird vom Landesprogramm Kulturrucksack NRW gefördert.

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!