Battenberg: Tragischer Unfall kostet zwei Frauen das Leben

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 253 zwischen Battenberg und Laisa sind am Montagabend zwei Frauen, 59 und 17 Jahre alt, ums Leben gekommen. Sie hatten bei Dunkelheit zu dritt versucht, die Bundesstraße von Battenberg aus zu überqueren, vermutlich um zu einem Wirtschaftsweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen.

Dabei wurden zwei der Frauen von einem Pkw einer 22-jährigen Fahrerin erfasst, die aus Richtung Laisa kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Frauen derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die dritte Frau wurde nicht direkt getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste aber aufgrund der psychischen Belastung ebenfalls vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Informationen wohnten die drei Frauen in Battenberg.

Tödlicher Unfall bei Battenberg Foto: Matthias Böhl / WP

Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem schweren Unfall körperlich nur leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Opel entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Windschutzscheibe wurde durchbrochen, beide Airbags lösten aus. Um die genauen Umstände des Unglücks zu klären, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet. Dieser war bis spät in die Nacht mit Beweissicherungen an der Unglücksstelle befasst.

Um eine gute Spurensicherung zu ermöglichen, leuchtete die Feuerwehr Battenberg unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Michael Wenzel die Unfallstelle großräumig aus. Die B 253 blieb voll gesperrt. Vor Ort waren neben Polizei, Notarzt, Feuerwehr und Rettungsdienst auch zahlreiche Notfallseelsorger im Einsatz, die sich um Unfallzeugen und Hinterbliebene kümmerten.

