Bauarbeiten auf Rothaarbahnstrecke Erndtebrück/Bad Berleburg

Bad Berleburg/Erndtebrück. Zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück verkehrt drei Wochen lang nur Schienen-Ersatzverkehr. Das sind die konkreten Auswirkungen.

Vom kommenden Samstag, 9. Oktober bis Montag, 1. November 2021 werden aufgrund von Baumaßnahmen zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück die Züge der Hessischen Landesbahn auf der Rothaarbahntrasse durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt. In Erndtebrück besteht Anschluss von/nach Siegen Hauptbahnhof. Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Fahrgäste werden gebeten die Wegeleitungen an den Bahnsteigen zu beachten. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Mitnahme von Fahrrädern leider nicht möglich.

Der Halt Aue Wingeshausen kann aufgrund einer Sperrung der Landstraße 553 zwischen Aue-Wingeshausen und Bad Berleburg bis einschließlich 18. Oktober nicht bedient werden. Es verkehrt Ersatzweise ein Kleinbus zwischen Aue-Wingeshausen und Birkelbach. In Birkelbach besteht Anschluss an den Ersatzbus nach Bad Berleburg und Erndtebrück.

Der Halt Birkelbach wird bis einschließlich 18. Oktober auf die Haltestelle „Birkelbach Sommerstraße“ verlegt.

