Bauarbeiten: Bad Laasphe unterbricht Wasserversorgung

Bad Laasphe. Betroffen sind am kommenden Montag, 3. Mai, Haushalte in Teilen der Ostpreußenstraße und des Hirtsgrunder Weges – und zwar von 7.30 bis 14 Uhr.

Das Wasserwerk der Stadt Bad Laasphe nimmt am Montag, 3. Mai, einen ersten Teilabschnitt der neuen Wasserleitung in der Ostpreußenstraße in Betrieb. Dafür muss die Wasserlieferung an diesem Tag von 7.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr in Teilen der Ostpreußenstraße und des Hirtsgrunder Weges unterbrochen werden.

Das Wasserwerk empfiehlt den betroffenen Haushalten, die auch per Handzettel über die Lieferunterbrechung informiert werden, für den Zeitraum der Lieferunterbrechung einen ausreichenden Vorrat an Wasser bereitzuhalten. Die Bewohner sollten zudem darauf achten, dass alle Zapfstellen in ihrem Haus geschlossen bleiben, damit beim Wiederherstellen der Wasserversorgung keine Schäden entstehen. Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, dass während der Lieferunterbrechung keine wasserführenden Geräte – Waschmaschine, Durchlauferhitzer, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen – eingeschaltet sind. Vor der Inbetriebnahme dieser Geräte sind die Anschlussleitungen ausreichend zu spülen oder zu entlüften.

Druckschwankungen und Trübungen unbedenklich

Das Wasserwerk weist daraufhin, dass es trotz größter Sorgfalt beim Arbeiten am Rohrnetz nach der Wiederinbetriebnahme zu Druckschwankungen und zu einer vorübergehenden Trübung des Leitungswassers kommen kann. Beides ist aber unbedenklich.

Hausbewohner sollten nach Beginn der Wiederversorgung für etwa fünf bis zehn Minuten ausreichend Wasser ablaufen lassen, bis dieses klar und kühl aus den Zapfstellen austritt.

Bei Fragen oder Problemen stehen Manfred Wack (Tel. 02752/909-351), Carsten Weber (Tel. 0151/16204974) oder die Rufbereitschaft (Tel. 02752/909-350) gern zur Verfügung.

