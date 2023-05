Beddelhausen: Kicken, Open-Air-Party und ein neuer König

Beddelhausen. TuS Beddelhausen feiert groß - mit Sport aber auch Musik von „Grandmama’s Backside“ und einem kleinen Schützenfest.

Es wurde durchaus ein bisschen geklotzt – wenn am ersten Juni-Wochenende das Sportfest in Beddelhausen steigt, erwartet die Besucher einiges von dem, was sie auch vor Corona schon gut fanden am Fest, aber auch einige neue Inhalte prägen das Festwochenende, das auf dem Sportgelände an der Eder stattfinden soll. Nicht zuletzt deshalb steht am Samstag, 3. Juni (Einlass ab 19 Uhr), als einer der Höhepunkte „Eder-Rock“ im Programm.

Auf alles vorbereitet - sogar auf schlechtes Wetter

„Wir haben alles als Open-Air-Veranstaltung geplant. Aber speziell für Samstag haben wir ein Zelt in der Hinterhand, damit die Stimmung nicht unter eventuellem Schlechtwetter leidet“, erklärt Christopher Heiner. Der Vorsitzende des TuS Beddelhausen hat sich mit den Vorstandskollegen eine Reihe Gedanken zur Gestaltung des Sportfestes gemacht. Einer davon: Für die Livemusik muss ein Zugpferd her. Relativ schnell war es in der bekannten Wittgensteiner Band „Grandmamas Backside“ gefunden. „Wir spielen alte und auch ganz neue Sachen“, versprechen die Musiker.

Wer wird Jonas Zipro als Schützenkönig ablösen

Die Idee, einen Schützenkönig an der Eder zu ermitteln, kam bisher gut an – und 2023 wird ein neuer König ermittelt. Dazu marschiert am Sonntag, 4. Juni, ab 10 Uhr ein kleiner Festzug zum Sportplatz, nachdem zuvor die amtierende Majestät Jonas Zipro abgeholt wurde. Für die Musik dabei und beim Frühschoppen ab 11 Uhr sorgen die Original Oberlahntal-Musikanten. Mit Kegelkugeln wird dann der Wettstreit um die Königswürde ausgetragen. Es schließt sich ein familiärer Tag an, bei dem es Tänze und Chormusik örtlicher Gruppen, das beliebte Kuchenbuffet und Angebote wie Torwandschießen gibt.

Sportlich geht es am Freitag und Samstag ebenfalls zu beim TuS. Am zweiten Festtag finden ab 10.30 Uhr Freundschaftsspiele der Jugendfußballer statt. Zum Auftakt am 2. Juni hat der Verein ab 19 Uhr zum Freizeit-Fußballturnier eingeladen. Die Gruppen werden nach Anmeldung vor Ort ausgelost.

Thekenturnier: Ein Team besteht aus fünf Spielern plus Torwart. Anmeldungen sind möglich bis 26. Mai per E-Mail an christopher_Heiner@web.de. Eder-Rock: Eintritt zehn Euro. Karten im Vorverkauf (acht Euro) gibt es bei den Sparkassen-Geschäftsstellen in Bad Berleburg, Bad Laasphe, Arfeld und Erndtebrück sowie bei der Bäckerei Hüster in Beddelhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein