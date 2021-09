Beddelhausen und Schwarzenau: Hydrantencheck am Freitag

Funktionieren die Hydranten noch in Beddelhausen und Schwarzenau? Feuerwehr und Stadtwerke Bad Berleburg überprüfen es am kommenden Freitagabend.

Beddelhausen/Schwarzenau. Unterwegs sind die Prüfer zwischen 17 und 20 Uhr. Für Probleme mit der Wasserversorgung während der Prüfung bittet die Stadt um Verständnis.

In den Ortschaften Beddelhausen und Schwarzenau steht eine Überprüfung der Hydranten an. Die Freiwillige Feuerwehr nimmt diese in Kooperation mit den Stadtwerken Bad Berleburg am Freitag, 3. September, von 17 bis etwa 20 Uhr vor. Sollten während dieser Zeit Schwierigkeiten in der Wasserversorgung auftreten, werden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger schon vorab um Verständnis gebeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein