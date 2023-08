Benfe: Brand in Photovoltaik-Anlage alarmiert Feuerwehr

Der defekte Batteriespeicher einer Photovoltaik-Anlage hat am Nachmittag in Benfe für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt.

Benfe. Ort des Geschehens: ein Wohnhaus „In der Litzel“. Dessen Bewohner versuchten noch selbst zu löschen – jedoch vergeblich. So lief der Einsatz.

Am späten Mittwochnachmittag fing die Speicherbatterie einer PV-Anlage in Benfe Feuer und löste so einen Feuerwehr-Einsatz aus. „Feuer 4 – Kellerbrand“ hieß gegen 17.13 Uhr das Einsatz-Stichwort. Zum Löschen mussten die alarmierten Feuerwehren aus Erndtebrück und dem benachbarten Netphen in den Keller eines Wohnhauses „In der Litzel“.

Zwar hatten dessen Bewohner bereits versucht, den Brand mit einem normalen Feuerlöscher zu bekämpfen, jedoch flackerten die Flammen aus der Anlage erneut auf. Den insgesamt 50 Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer zu löschen und die Batterie von der Anlage zu trennen. Anschließend lüfteten sie das Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter – und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera vorsorglich noch einmal den eigentlichen Brandherd. Verletzt wurde zum Glück niemand.

