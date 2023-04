Benfe: Neuer Getränkekühlschrank erfrischt Wanderer

Ann-Kristin und Sebastian Idem am Getränkekühlschrank in Benfe.

Benfe. Wer auf dem Rothaarsteig zwischen Hohenroth und Lahnhof wandert, findet jetzt in Benfe eine Gelegenheit zur Erfrischung.

Wanderer, die auf dem Rothaarsteig zwischen Hohenroth und Lahnhof unterwegs sind, finden seit einigen Tagen in Benfe einen Kühlschrank mit Getränken: Wasser, Limonaden, Apfelschorle, sowie alkoholfreies Radler und Bier stehen zum Selbstbedienen bereit.

Die vierköpfige Familie Idem, die im Waldheim in Benfe und damit direkt am Rothaarsteig wohnt, hat diesen Kühlschrank auf eigene Initiative auf ihrem Grundstück aufgestellt. „Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, weil die Wanderer bei uns häufig schon nach Einkehrmöglichkeiten oder Getränken gefragt haben. Und da kam mir die Idee mit dem Getränkekühlschrank“, sagt Sebastian Idem und kaufte prompt den Kühlschrank – seine Familie war als Unterstützung sofort dabei.

Seit Anfang April steht der Kühlschrank und wurde auch sofort in Anspruch genommen. „Es ist toll, dass unser Angebot direkt angenommen wird. Wir haben die Flaschen bereits wieder aufgefüllt und hoffen, dass die bevorstehenden langen Wochenenden noch mehr Besucher zu uns locken“, sagt Ann-Kristin Idem. Die Getränke sind nicht mit Preisschildern versehen, sie werden gegen eine Spende zur Verfügung gestellt. Die Familie freut sich, wenn Wanderer, die etwas trinken, etwas in die Spendendose werfen. Der Getränkekühlschrank steht Am Waldheim in Benfe und ist für Wanderer am Rothaarsteig in Benfe ausgeschildert.

