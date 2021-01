Beratungstag am Berufskolleg Technik

Beim Berufskolleg Technik in Siegen können sich Interessenten in einer Telefonsprechstunde über die Bildungsangebote informieren.

Siegen-Wittgenstein Aufgrund der aktuellen Coronasituation bietet das Berufsfkolleg Technik in Siegen einen telefonischen Beratungstag an.

Das Berufskolleg Technik in Siegen bietet in diesem Jahr pandemiebedingt einen telefonischen Beratungstag an. Um einen Einblick in die vielen Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten der Schule zu geben und Fragen aller Art zu beantworten, bietet die Schule am Samstag, 30. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr Telefonsprechstunden unter 0271/232 64-100 an. Außerdem bietet die Homepage unter www.berufskolleg-technik.de viele Informationen über das Schulleben, die einzelnen Bildungsgänge, die Zugangsvoraussetzungen und möglichen Abschlüsse.