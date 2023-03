Berghäuser „Tanz in den Mai“: Überraschung für erste Gäste

Berghausen. Zum 850-jährigen Bestehen Berghausens gibt’s die beliebte Veranstaltung endlich wieder. Aber sie ist nicht die einzige in diesem Jubiläumsjahr.

Dem Bad Berleburger Dorf Berghausen steht ein wichtiges Jahr bevor: 850 Jahre Bestehen sollen 2023 gefeiert werden – und nicht nur eine Veranstaltung ist dafür eingeplant. Jetzt haben die jeweiligen Organisationsteams den Festkommers und – speziell zur Feier des großen Jubiläums – auch einen Tanz in den Mai angekündigt.

Der Festkommers

„Nachdem die Silvesterparty ein voller Erfolg war, starten wir nun mit dem Festkommers am 28. April ab 19 Uhr in der Fest- und Kulturhalle Berghausen feierlich in das Jubiläumsjahr“, kündigt das Orga-Team jetzt an. Als Schirmherr konnte Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein Berleburg gewonnen werden. „Das fürstliche Haus hat schon von je her eine enge Bindung zu Berghausen gehabt – und darum ist es eine besondere Freude, dass uns Prinz Gustav als Schirmherr durch das Jahr begleitet“, so das Orga-Team.

Und so soll der Festkommers ablaufen: „Neben einigen Grußworten werden der MGV Eintracht Berghausen, die Frauenchorgemeinschaft Berghausen-Aue und die Musikkapelle Irmgarteichen 1918 für einen feierlichen und kurzweiligen Abend sorgen. Neben den geladenen Gästen hoffen wir sehr auf gute Beteiligung aus dem Dorf. Selbstverständlich freut sich das Veranstaltungsteam zum Festkommers auch auf Gäste über die Dorfgrenzen hinaus. Vielleicht kommen ja alte Berghäuser, die es in die Welt gezogen hat, um zu diesem Anlass bei einigen Anekdoten alte Freunde wieder zu treffen oder neuen Berghäuser kennen zu lernen. Die frühlingshaft geschmückte Fest- und Kulturhalle wartet auf euch. Nach dem offiziellen Teil wird die Musikkapelle Irmgarteichen 1918 den Abend mit ihrer Musik versüßen. Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Euch.“

Viel Vorbereitungsarbeit investiert: Das Orga-Team für den Festkommers eröffnet mit dieser Veranstaltung das Jubiläumsjahr – und freut sich schon jetzt auf zahlreiche Gäste. Foto: Sandra Janson

Der Tanz in den Mai

Nach vielen Jahren Pause gibt es in Berghausen in diesem Jahr auch wieder einen Tanz in den Mai: „Viele von Euch kennen die Veranstaltung noch von früher. Wir haben uns anlässlich des 850. Geburtstags überlegt, den Tanz in den Mai mit neuem Schwung wieder aufleben zu lassen“, erklärt das Orga-Team für den Tanz in den Mai, der am 30. April ab 19 Uhr in der Fest- und Kulturhalle in Berghausen stattfinden soll. „Auf die ersten 50 Gäste wartet eine kleine Überraschung“, lockt das Orga-Team Frühentschlossene.

Und darauf kann sich das Feiervolk dann freuen: „Ab etwa 20.30 Uhr wird uns dann die Band ,Eve’ einheizen. Das vielfältige Musikprogramm der Band besteht aus den größten Rock- und Pop-Hits der letzten 50 Jahre, sowie modernen Chart-Hits. Eine mitreißende Live-Show, dargeboten von sehr erfahrenen Musikern, denen man die Leidenschaft und den Spaß am Musikmachen auf der Bühne ansieht, mehrstimmiger und herausragender Chorgesang sowie fette Rhythmen, in Szene gesetzt durch modernste Ton-, Licht- und Bühnentechnik, sorgen für einen großen Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad der Coverband“, teilt das Organisationsteam mit – und ist überzeugt: „Anna-Lena Wallenfels und Oliver Schnitte am Gesang, Peter Siegel am Keyboard, Kamil Siegel an der Gitarre sowie Adrian Buhlmann am Bass und Alex Siegel an den Drums sorgen auf jeder Veranstaltung für den absoluten Hörgenuss und für eine Riesenstimmung. Außerdem wartet unsere Mai-Bar mit Maibowle und anderen leckeren Getränken auf euch. Für das leibliche Wohl sorgen Ingo und Hassan mit ihrem Pizzamobil. Es sollte also für jeden was dabei sein.“

Die Karten für Tanz in den Mai gibt es ab sofort bei der Sparkasse Wittgenstein, „Unsern Laden“ in Berghausen, an der Tankstelle Sonneborn und bei den Organisatoren der Veranstaltung.

