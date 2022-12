Berghausen: Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Felsen

Mit einem schnell organisierten Radlader konnte der Wagen dann auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt werden.

Berghausen. Auf der L 553 in Berghausen ist es zu einem Unfall gekommen. Die Straße war voll gesperrt und auch der Rettungshubschrauber war vor Ort.

Ein 28-jähriger Autofahrer hat einen Unfall auf der Landstraße 553 in Berghausen nach ersten Angaben der Polizei unverletzt überstanden. Er war mit einem VW-Golf von Berghausen in Richtung Aue unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, wenige Meter hinter dem Restaurant Grünewald, war er aus bislang unklarerer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Felsen geprallt.

Dadurch drehte sich das Auto und blieb am Ende auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurde gegen 15 Uhr auch die Feuerwehr in Bewegung gesetzt.

Die Kameraden der Feuerwehr stellten das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder. Foto: Kai Osthoff / WP

Eine technische Rettung musste aber nicht vorgenommen werden, da der Fahrer das Fahrzeug bereits aus eigener Kraft verlassen hatte. Auch wenn der augenscheinlich unverletzt wirkte, wurde er zur weiteren Untersuchung aufgrund des Unfallgeschehens vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 war ebenfalls mit ins Wittgensteiner Land geflogen, konnte aber ohne Patienten und relativ schnell wieder abheben. Die Kameraden der Feuerwehr stellten das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder.

Mit einem schnell organisierten Radlader konnte der Wagen dann auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt werden. Für rund 60 Minuten war die Landstraße während der Bergung und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

