Berghausen: Geld abheben und Defibrillator im Dorfladen

Berghausen. Im Berghäuser Dorfladen werden die Kräfte gebündelt: Ab Montag ist das Abheben von Bargeld möglich – und ein Defibrillator ist für Notfälle da.

„Wenn viele Engagierte an einem Strang ziehen, dann kommen meist gute und tragfähige Lösungen dabei raus“, freut sich die Berghäuser Ortsvorsteherin Charlotte Linde-Reber. Und das hat auch einen guten Grund: Ab Montag, dem 26. April, können sich Kunden während der Öffnungszeiten im Dorfladen mit Bargeld versorgen, ganz ohne Mindestumsatz und bis maximal 250 Euro pro Tag. Aber nicht nur das: Auch ein Defibrillator wurde angeschafft, der künftig in Notfällen angesteuert werden kann.

„Wir freuen uns, dass wir diese Serviceleistung für die Berghäuser Bürger übernehmen können und sehen uns als Teil der Dorfgemeinschaft, die es weiter zu stärken gilt“, so Dagmar Dittmar und Marc Brüggemann als Verantwortliche des Dorfladens.

Kräfte werden gebündelt

„Ein absolut richtiger Schritt, die Kräfte im Ort zu bündeln, die Dorfmitte damit weiter zu stärken und somit die Grund- und Nahversorgung sicherzustellen“, kommentieren Bürgermeister Bernd Fuhrmann und Beigeordneter Volker Sonneborn diese Neuausrichtung.

Auch Sparkassendirektor Andreas Droese und Pressesprecher Holger Saßmannshausen freuen sich über dieses Berghäuser Modell: „Das Zahlungsverhalten unserer Kunden hat sich über Jahre hinweg und nicht zuletzt auch verstärkt durch die Pandemie dahingehend verändert, dass immer weniger Bargeldverfügungen getätigt werden und von daher keine eigene SB-Stelle mehr wirtschaftlich zu betreiben ist. Da ist die entstandene Lösung über den Dorfladen eine für alle Seiten gute Lösung, die wir gerne mit unterstützt haben.“

Sparkasse ermöglicht Anschaffung

Last but not least bedankt sich Charlotte Linde-Reber als Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins und stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger besonders bei der Sparkasse Wittgenstein, die die Anschaffungs-, Umrüst- und Installationskosten des Defibrillators finanziell ermöglicht hat, hofft allerdings, dass er weiterhin nicht zum Einsatz kommt.

Rund um die Uhr zugänglich

In Notfällen ist der Defibrillator zukünftig rund um die Uhr am Gebäude des Dorfladens zugänglich, wofür sich Christof Wetter und Elektromeister Dirk Schöneborn verantwortlich zeigten. Ein echtes Berghäuser Modell eben, was lösungsorientiert und engagiert in die Tat umgesetzt wurde.

Charlotte Linde-Reber dankt den folgenden Personen und Institutionen für das „gute und konstruktive Zusammenwirken“:Dagmar Dittmar (Unser Laden Berghausen), Marc Brüggemann (Geschäftsführer Sozialwerk St. Georg INTZeit-Arbeit gGmbH), Heimat- und Kulturverein Berghausen (Eigentümer Defibrillator) Dirk Schöneborn (Elektromeister und Berghäuser Bürger), Firma Castellan (Umrüstung Defibrillator), Andreas Droese (Vorstandsmitglied der Sparkasse Wittgenstein und gebürtiger Berghäuser), Holger Saßmannshausen (Pressesprecher der Sparkasse Wittgenstein und Berghäuser Bürger), Christof Wetter (Vermieter und Eigentümer Ladenlokal), Bernd Fuhrmann und Volker Sonneborn (Bürgermeister und Beigeordneter der Stadt Bad Berleburg).