Berghausen hat einen neuen Jungschützenkönig

Berghausen. Endlich wieder Schützenfest. Auch in Berghausen wird gefeiert. Beim Jungschützenfest wurde ein neuer König ermittelt.

Es ist wieder Schützenfest-Zeit: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand nun wieder das Jungschützenfest Berghausen zum Auftakt der Schützenfest-Saison statt. Die Freude war groß. Die Stimmung an der Krimmelsdell war eines Schützenfestes würdig.

Eine lange Zeit war es ruhig, denn das Vogelschießen, das den neuen König krönt, zog sich in die Länge. „Die Preise waren recht schnell verteilt, danach dauerte es, bis der neue König feststand“, sagte Jugendleiter der Jugendkompanie Berghausen Max Nipko.

„Ich habe eigentlich eher spontan mitgeschossen, habe beide Flügel geschossen und danach noch einen Schuss auf den Vogel gemacht. Und dann fiel er“, berichtete Laurenz Horn Foto: Nicklas Pietrowski

Letztendlich konnte sich aber Laurenz Horn durchsetzen und den Vogel aus dem Kugelfang schießen. „Ich habe eigentlich eher spontan mitgeschossen, habe beide Flügel geschossen und danach noch einen Schuss auf den Vogel gemacht. Und dann fiel er“, berichtete Laurenz Horn im Anschluss. Er nahm Kira Radenbach zu seiner Königin. „Ich bin damit in die Fußstapfen meines Opas getreten und ich bin froh, das jetzt so gemacht zu haben, wie es ist“, sagte Laurenz Horn.

Bei gutem Wetter und Lust auf Schützenfest fanden am Samstag die Besucherinnen und Besucher den Weg in die Krimmelsdell. Jedoch konnte „Deejay Matze“ aus dem Bierkönig auf Mallorca krankheitsbedingt nicht in Berghausen auflegen. Stattdessen sorgte „Asphalt Anton“ für die richtige Musik am Abend. Die Stimmung war ausgelassen, und die Leute waren spürbar glücklich darüber, dass nun endlich wieder Schützenfest gefeiert werden darf.

