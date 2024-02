Berghausen: Neue schlechte Nachrichten für SCS-Belegschaft

In Berghausen arbeiten am Stammsitz der SCS Deutschland GmbH & Co. KG noch rund 100 Beschäftigte.

Bad Berleburg Firmenrettung wird komplizierter. Auch Stahlschmidt Vermögensverwaltung ist insolvent. Jetzt steht das gesamte Unternehmen zum Verkauf

Es gibt weitere schlechte Nachrichten für die Beschäftigten des Bad Berleburger Automobilzulieferers SCS Deutschland GmbH & Co. KG. Nachdem das Unternehmen mit seinen deutschen Gesellschaften kurz vor Weihnachten wegen drohender Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren beantragt hatte, droht nun einem weiteren wichtigen Unternehmen aus dem Firmengeflecht die Zahlungsunfähigkeit. Bei den Insolvenzbekanntmachungen war das Unternehmen am 26. Januar aufgelistet worden. Darüber hinaus wird die gesamte SCS-Unternehmensgruppe aktuell zum Verkauf angeboten.

Gleicher Insolvenzverwalter eingesetzt

„Wir bestätigen Ihnen, dass die Firma Stahlschmidt Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG einen Insolvenzantrag gestellt hat und Rechtsanwalt Jens Lieser vom Amtsgericht Siegen zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden ist“, heißt es dazu auf Nachfrage der Redaktion von Pietro Nuvoloni und der Dictum Media aus Köln. Das Kommunikationsunternehmen übernimmt die Presseearbeit für den vorläufigen Insolvenzverwalter Jens Lieser.

Das macht die ganze Situation noch komplizierter. Andree Jorgella - 1. Bevollmächtigter der IG Metall Siegen

In der Vermögensverwaltungs-Gesellschaft, die auch noch den Namen des ursprünglichen Familienunternehmens Stahlschmidt trägt, wurden das unbewegliche Firmenvermögen, die Grundstücke und Firmengebäude zusammengefasst. Die wurde am 10. März 2014 im Handelsregister eingetragen. Damals war die Gliederung des Unternehmens erneuert und eine SCS Deutschland Holding geschaffen worden. Später ging die Gesellschaft im September 2015 ebenso wie die SCS-Gesellschaften an die Peter-Möhrle-Gruppe aus Hamburg und dann im Februar 2023 überraschend an die Lafayette Capital.

Diese Insolvenz hat keine Auswirkungen auf den Erhalt und die Fortführung der SCS Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Berleburg. Jens Lieser - vorläufiger Insolvenzverwalter

Solche Unternehmensgründungen mit aus dem Familienvermögen ausgegliederten Immobilien bieten steuerliche Vorteile. Mithilfe einer Immobilien GmbH reduziere sich der Steuersatz auf Mieteinnahmen auf 15 Prozent. Die Gesellschaft sei von der Gewerbesteuer befreit und zahle auf alle Einkünfte nur noch 15 Prozent Körperschaftssteuer, erläutern einschlägige Internetportale.

Gespräche mit Kunden laufen

Auf die Frage zur Struktur der Gesellschaft und zu Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren äußert sich der Insolvenzverwalter Jens Lieser wie folgt: „Die Stahlschmidt Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG ist die Grundstückseigentümerin und ist nicht operativ tätig. Diese Insolvenz hat keine Auswirkungen auf den Erhalt und die Fortführung der SCS Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Berleburg, in der das gesamte operative Geschäft des Automobilzulieferers gebündelt wird.“ Rechtsanwalt Jens Lieser hat gemeinsam mit dem Management dafür gesorgt, dass trotz des Insolvenzantrags der Geschäftsbetrieb von SCS Deutschland aufrechterhalten und im vollen Umfang fortgeführt wird. „Derzeit werden weitere Gespräche mit Lieferanten und Kunden geführt, um die zuverlässige Belieferung auch weiterhin wie bisher sicherzustellen.“

Das Unternehmen steckt seit Dezember 2023 in einem Insolvenzverfahren. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Bei der IG Metall in Siegen erzeugt die Nachricht von der weiteren Insolvenz große Sorgen: „Das macht die ganze Situation noch komplizierter“, sagt der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Siegen, Andree Jorgella. Die Gewerkschaft hält deshalb an ihrer Marschroute fest, zunächst einmal die Entwicklung rund um die von Jens Lieser angestrebte Rettung des Unternehmens abzuwarten, ehe beispielsweise auch die bereits weit vorangeschrittenen und kurz vor einem Abschluss stehenden Verhandlungen über einen Tarifvertrag wieder aufgenommen werden könnten.

Gesamtes Unternehmen steht zum Verkauf

Aus Sicht von Branchenkennern und auch der Gewerkschaft macht die zusätzliche Insolvenz der Vermögensverwaltungsgesellschaft dann Sinn, wenn man das gesamte Unternehmen mit seinen Immobilien verkaufen möchte. Wie die Westfalenpost aus Insiderkreisen erfuhr, sollen die SCS-Auslandsgesellschaften in Polen, China und Kanada zum Verkauf stehen. Demnach sollen die Geschäftsdaten der einzelnen Teilgesellschaften bei einem Maklerunternehmen in sogenannten gesicherten Datenräumen im Internet für potenzielle Käufer einsehbar sein.

SCS: Neun Jahre im Krisenmodus Dezember 2023: Insolvenzverfahren über die SCS Cable Systems GmbH eröffnet. Februar 2023: Die Lafayette Mittelstand Capital, ein Luxemburger Investmentfonds, übernimmt SCS von der Möhrle Gruppe. Januar 2022: Ein neuer Produktionsstandort in Tanger/Marokko wird aufgebaut, die Werke in Polen und Ungarn schließen. Januar 2022: Geschäftsführer Friedemann Faerber kündigt einen Arbeitsplatzabbau am Stammwerk Berghausen von 110 auf 85 Mitarbeiter an. Januar 2018: Friedmann Faerber wird neuer Geschäftsführer und ersetzt Kai Uwe-Wollenhaupt. Dessen Umbau des Unternehmens hatte zu massiven Konflikten mit Gewerkschaft und Belegschaft geführt. Faerber startet nun ebenfalls einen Restrukturierungsprozess. Dabei verlor ein Drittel der 180 Mitarbeiter ihren Job. September 2017: Stahlschmidt Cable Systems hat am Standort Berghausen etwa 190 Beschäftigte. Weltweit zählt der Hersteller von Bowdenzug-Systemen und Kunststoff-Komponenten für die Autoindustrie 1200 Mitarbeiter. SCS hat Werke in Deutschland, Polen, Ungarn, China und Kanada. Februar 2017: Die Belegschaft macht sich Sorgen um die Jobs. Kai-Uwe Wollenhaupt kündigt Entlassungen an und verhandelt über einen Standortsicherungs-Tarifvertrag. September 2016: SCS entlässt einen leitenden Mitarbeiter und macht mit einem Arbeitsgerichtsprozess negative Schlagzeilen. Juli 2016: Führungswechsel: Reinhold Klein muss gehen und Kai-Uwe Wollenhaupt übernimmt. September 2015: SCS investiert in Ausbildung und einen an die IG-Metall-Tarife angeglichenes Lohnniveau. August 2015: Geschäftsführer Reinhold Klein fädelt einen Deal ein: Die Hamburger Peter Möhrle Holding übernimmt das seit 2009 kriselnde Familienunternehmen mit 1000 Beschäftigten an mehreren Standorten. Die Familie Stahlschmidt gibt alle Geschäftsanteile ab. 1924: Das Unternehmen Stahlschmidt wird gegründet.

Auf erneute Anfrage bestätigte Pietro Nuvoloni, „dass der vorläufige Insolvenzverwalter im Zuge eines Verkaufsprozesses, der die gesamte SCS-Unternehmensgruppe umfasst, auch die Auslandsgesellschaften in Polen, Kanada und China mit zum Verkauf anbietet. Der Verkaufsprozess selbst findet vertraulich ab, sodass wir Ihnen zu den Details leider keine weiteren konkreten Angaben machen können. Sobald wir aber ein klares Ergebnis haben, werden wir dies zunächst einmal den Mitarbeitern und anschließend umgehend auch den Medien kommunizieren. Allerdings wird der Verkaufsprozess auch einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es.

