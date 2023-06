Berghausen: Straße „Zum Kinderzentrum“ wird ausgebaut

Berghausen. Die Verkehrssicherheit für Kinder auf ihrem Weg zur Grundschule und zur Kita im Ort ist zentrales Ziel – dafür hat die Stadt einen Plan.

Die Straße „Zum Kinderzentrum“ im Bad Berleburger Ortsteil Berghausen, die zur AWO-Kita und zur Grundschule im Ort führt, soll im nächsten, spätestens jedoch im übernächsten Jahr komplett ausgebaut werden. Das berichtet die Abteilung Infrastruktur und Erholung im Bad Berleburger Rathaus. Dabei sei es „ein maßgebliches Ziel, durch eine Neuplanung die Verkehrssicherheit, besonders für die Kindergarten- und Schulkinder zu erhöhen“.

Darüber hinaus solle die Mobilität der Schulkinder „abseits des motorisierten Individualverkehrs“ gefördert werden – im Klartext: Die Kinder aus dem Dorf kommen idealerweise zu Fuß in die Schule, werden also nicht mit dem „Elterntaxi“ gebracht und abgeholt.

Gebaut wird in den Sommerferien

Auswirkungen hat das laut Stadt auf die konkreten Neuplanungen für die Straße einschließlich Verkehrsführung, Straßenausbau und die Anbindung an den Schulbus, die noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden sollen. Auf Basis der vorliegenden Pläne könnten dann die geschätzten Baukosten für den städtischen Haushalt 2024 festgelegt werden.

Gebaut werden solle auf jeden Fall in den Sommerferien, heißt es aus dem Rathaus – entweder 2024 oder auch 2025, falls der Haushalt 2024 nicht mehr so zeitig rechtskräftig werde, dass es noch für Ausschreibung, Vergabe und Start der Maßnahme im selben Jahr reiche. So könnten auch „zeitbedingte hohe Baukosten“ vermieden werden.

30.000 Euro für die Bauplanungen

Für die Bauplanungen möchte die Stadtverwaltung kurzfristig eine Summe von 30.000 Euro bereitstellen. Darüber beraten wird der Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt am 13. Juni, ehe die Stadtverordnetenversammlung am 19. Juni über eine Genehmigung der Summe entscheidet. Der öffentliche Teil beider Sitzungen im Bürgerhaus am Markt, großer Saal, beginnt um 18 Uhr.

