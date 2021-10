Berghausen: Unbekannte klauen 1500 Kilogramm Bronzeabfälle

Themenbild: Polizei, Blaulicht, Rettungswagen, Krankenwagen am Freitag, 30.09.2016, in Witten . Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Berghausen. Die Polizei sucht Unbekannte, die in Berghausen 1500 Kilogramm Messing- und Bronzeabfälle gestohlen haben.

In der Zeit von Freitagmittag (22. Oktober) bis Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Berghausen laut einer Mitteilung der Polizei ca. 1500 kg Messing- und Bronzeabfälle im Wert von ca. 7000 Euro. Der Schrott lagerte bei einer dortigen Firma in einem Container.

Wie der oder die Täter diesen abtransportierten ist derzeit noch unklar. Bereits eine Woche vorher, am 17. Oktober, ist auf dem Firmengelände ein grauer Transporter gesehen worden. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02751-909-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein