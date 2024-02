Berleburg: 3 Fuß- und Radwege wegen Regenfällen gesperrt

Bad Berleburg Die Stadt Bad Berleburg sperrt aufgrund der aktuell erhöhten Wassermengen mehrere Wege aus Sicherheitsgründen.

Aufgrund der andauernden Regenfälle müssen einige Fuß- und Radwege im Stadtgebiet von Bad Berleburg gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Auswirkungen der erhöhten Wassermengen betreffen vorerst über das anstehende Wochenende den Ederradweg zwischen Hof Kilbe in Berghausen und der Firma „SAB“ in Aue. Gleiches gilt für den Reisegarten in Raumland am Abzweig Richtung Kläranlage (unterer Weg). Außerdem ist die Hommertshäuser Straße in Arfeld zwischen Hof Henk und der Hauptstraße betroffen. Die Sperrungen erfolgen aus Sicherheitsgründen. Sobald möglich, werden die Wege wieder freigegeben.

