Berleburg: Adventszauber mit vielen Angeboten

Bad Berleburg Romantische Märkte, kulinarische Weihnachtstreff und Livemusik: Neuer Flyer listet viele Tipps und Termine für die Weihnachtszeit auf.

Die beliebten Weihnachtsmärkte in Arfeld und Diedenshausen sind absolute Besuchermagnete und locken jedes Jahr viele Besucher in die beiden Dörfer. Der Duft von Waffeln, Plätzchen und Glühwein zieht durch die kleinen Gassen und selbst Frau Holle lässt sich jährlich blicken. Zu den altbekannten Märkten gesellen sich in diesem Jahr weitere Events: Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften finden weihnachtliche Aktionen statt. Ob Wintergrillen oder Baumschmücken – mit einem kleinen, aber feinen Angebot bereichern auch diese Veranstaltungen die Adventszeit.

Musik lässt Weihnachten erst richtig erklingen. Heimische Chöre laden zu Konzerten ein. Solisten und Ensembles zeigen ihr musikalisches Können. Die Kulturgemeinde veranstaltet traditionell ein Weihnachtskonzert in der Ev. Stadtkirche. Auch diese klangvollen Termine sind in dem übersichtlichen Flyer aufgelistet.

Neue Weihnachtstreffs

Neu sind die Weihnachtstreffs: Dazu laden freitags bis sonntags mehrere Gastronomen in die Unter- und die Oberstadt ein. Sie bieten den Gästen kulinarische Genüsse in vorweihnachtlicher Atmosphäre. „Einfach mit Freunden und Bekannten gemütlich zusammen sein und die Adventszeit gesellig genießen“, so stellen es sich die Organisatoren vor. Die Weihnachtstreffs feiern an folgenden Standorten ihre Premiere: Das Neue Capitol, Hubertus-Stuben, Alte Schule, Goetheplatz-Café und Café Anno Dazumal.

Für die optische Einstimmung auf die besondere Zeit des Jahres gehört natürlich auch das traditionelle Lichtkonzept dazu. Im Auftrag des Vereins „Markt und Tourismus“ werden die funkelnden Sterne und leuchtenden Skulpturen pünktlich zum 1. Advent aufgehängt. Die Elemente verschönern die Poststraße sowie den Weg zur Altstadt. Die lokalen Einzelhändler laden zum adventlichen Shopping ein.

Neue Programme sind in Planung

„Wir haben eine inhaltliche Klammer um die vielen Angebote gesetzt. Dabei ist eine Fülle von Terminen herausgekommen, die die Adventszeit rund um Bad Berleburg erlebnisreich werden lassen“, so die Herausgeber des Flyers. Diese Übersicht habe natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, schließlich habe man nur das veröffentlichen können, was auch gemeldet wurde. Insgesamt sehe man das diesjährige Weihnachtsangebot als Teil eines Konzeptes, das in den kommenden Jahren gemeinsam mit allen Beteiligten weiterentwickelt werde. Neue Ideen und interessante Programme seien in Planung.

Der Flyer wird in der Tourist-Information am Marktplatz sowie im Bürgerbüro am Rathaus ausliegen. Ebenso ist die Terminübersicht bei den lokalen Händlern, heimischen Bettenanbietern und in den Tourist-Informationen der Nachbarkommunen erhältlich. Aktuelles wird über die Social Media-Kanäle veröffentlicht.

