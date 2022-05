Straßenbau Berleburg: Ausbau-Start in Moltkestraße und am Kapplerstein

Bad Berleburg. Die Stadt legt ein überarbeitetes Straßen- und Wegekonzept vor – mit Ausbau-Projekten, die bis ins Jahr 2029 reichen. Hier ein Überblick.

Die Stadt Bad Berleburg beginnt voraussichtlich im laufenden Jahr damit, die Moltkestraße in der Kernstadt und die Straße „Am Kapplerstein“ in Aue auszubauen. Das geht aus einem Straßen- und Wegekonzept hervor, das die Stadt der Stadtverordneten-Versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt hat. In beiden Fällen will die Stadt Fördermittel des Landes NRW nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) beantragen, um die Anlieger bei den Ausbaukosten vollkommen zu entlasten. Laut Konzept, das auch die formelle Basis für die Antragstellung sein soll, ist für die Jahre 2022 und 2023 ein Straßenausbau samt Kanal- und Wasserleitungen in der Moltkestraße sowie ein Ausbau mit Gehwegen und Instandsetzung der bestehenden Stützbauwerke am Kapplerstein geplant.

Doch das vorliegende Konzept, das unter anderem „die derzeit vorgesehenen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen“ mit grundsätzlicher Beitragspflicht benennt, reicht noch weiter, nämlich bis ins Jahr 2029. Demnach stünde für die Jahre 2024 bis 2026 der abschnittweise Ausbau der sogenannten Entlastungsstraße im Verlauf von Limburgstraße, Unterm Höllscheid, Schulstraße und Bahnhofstraße an – und zwar mit Rad- und Gehweg.

Projekt-Liste reicht bis 2029

Blick in die Moltkestraße: Hier möchte die Stadt nicht nur Fahrbahn und Gehwege ausbauen, sondern auch gleich die Kanalisation erneuern. Foto: Eberhard Demtröder

Weitere Ausbau-Projekte: Die Straße „Zum Kinderzentrum“ in Berghausen samt Buswende an der Grundschule 2024, die Berliner Straße in der Kernstadt mit Gehwegen 2025, die Straße „Am Schulweg“ in Wemlighausen mit Gehwegen 2026, die Parkstraße vor dem Berleburger Schloss und der Steinsbachweg in Wingeshausen 2027, beide mit Geh- und Parkflächen, der Silbachweg mit Mehrzweckstreifen 2027.

Vorgesehen für 2028: Der Schüllarhammer in Wemlighausen mit Gehwegen und eine Brücken-Instandsetzung, der Lerchenweg am Sengelsberg mit Gehwegen sowie die Oberdorfstraße in Wingeshausen und „An der Gontardslust“ mit Gehwegen. Und 2029: Die Teichstraße und Bernauer Straße, „Am Rundweg“ in Hemschar und der Hudeweg in Aue. Im Grunde hatte die Politik bereits im April 2018 eines der ersten Straßen- und Wegenetzkonzepte in Südwestfalen beschlossen, das viel ausführlicher ist als jenes Konzept-Muster, das der Landesgesetzgeber derzeit nach KAG von den Städten und Gemeinden verlangt.

