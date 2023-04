Berleburg: Backhaus Espequelle aus dem Winterschlaf geholt

Bad Berleburg. Die 60 ersten Brote der Saison wurden dem Verkehrs- und Heimatverein quasi schon aus der Hand gerissen. Vorsitzender Heiner Trapp erzählt.

Der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg (VHV) hat sein Backhaus an der Espequelle aus einem fast viermonatigen Winterschlaf geholt.

Am Samstag in aller Frühe um 6.30 Uhr wurde der Ofen bereits mit Buchenholz angeheizt – „damit er auch richtige Glut bekommt und Hitze“, berichtet der 1. Vorsitzende des VHV, Heiner Trapp. Und „nach dem ersten Frühstück, das wir uns hier gegönnt haben, haben wir angefangen, den Teig zu machen“. Sechs Leute standen Trapp dabei helfend zur Seite. Aber auch ein sogenannter Hubkneter, mit dem man gut 50 Kilo Teig am Stück anrühren kann, kam zum Einsatz.

Ergebnis kann sich sehen lassen

Entstanden sei so Teig für 40 Backhaus-Brote und 20 Körnerbrote, erklärt Trapp. Und von den 60 Broten war am Ende auch so gut wie alles verkauft – auf Bestellung. Um 9 Uhr herum seien die ersten Brote dann bei etwa 280 Grad in den Ofen geschoben worden.

Sicher: Um 10.30 Uhr wollten die ersten Kunden schon kaufen, „aber bei uns war das Backhaus so kalt noch, weil es ja das erste Mal war. Da mussten wir den Teig eine halbe Stunde länger gehen lassen“. Dennoch: „Das Ergebnis konnte sich sehen lassen“, freut sich der Vorsitzende. Und alle Brote hätten auch „eine vernünftige Form und Farbe bekommen“.

Nächster Termin zum Wollmarkt

Nächster Termin am Backhaus laut Trapp: der 6. Mai, pünktlich zum Bad Berleburger Wollmarkt. „Dann haben wir’s hoffentlich etwas wärmer – und der Ofen ist nicht so verkühlt“, lacht der Vorsitzende. Sein Tipp zum Schluss: „Die süßen Zöpfe, die wir zum Schluss haben, das ist eine Belohnung – die schmecken einfach hervorragend. Und die reißt man uns auch aus der Hand.“

