Nimmt mit einem neuen Bildungsangebot angehende Betriebswirte in den Blick: das Berufskolleg Wittgenstein in Bad Berleburg.

Bad Berleburg. Zum Schuljahr 2020/21 soll die Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Produktionswirtschaft entstehen.

Berleburg: Berufskolleg Wittgenstein plant neue Fachschule

Das Berufskolleg Wittgenstein (BKW) plant zum kommenden Schuljahr 2020/21 die Einführung der Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Produktionswirtschaft.

Nach dem jüngsten positiven Kreistagsbeschluss zur Einrichtung des Bildungsgangs wird das BKW – die Zustimmung der Bezirksregierung in Arnsberg vorausgesetzt – ab Sommer 2020 die Weiterbildung zu „Staatlich geprüften Betriebswirtinnen und Betriebswirten“ ermöglichen und damit sein Bildungsangebot noch einmal erweitern. Während die Fachschule für Technik, Fachrichtung Maschinenbautechnik bereits seit Jahren am BKW fest etabliert ist, soll nun ein entsprechendes Angebot auch im kaufmännischen Bereich geschaffen werden.

Gute Karriere-Chancen

Die Teilnahme an der Weiterbildung in der Fachschule für Wirtschaft bietet kaufmännischen Angestellten nicht nur gute Karriere-Chancen und eine hohe Beschäftigungssicherheit, sondern fördert ferner die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Deckung des Bedarfs an qualifiziertem Personal.

Die inhaltliche Ausrichtung der Fachschule fördert die Fähigkeit der Studierenden zur fach- und sachgerechten Lösungsoptimierung von betrieblichen Problemstellungen und Prozessen. Dabei werden auch Digitalisierungsprozesse in Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsinformatik in den Blick genommen. Die während der Weiterbildung anzufertigende Projektarbeit zeichnet sich durch eine enge Verzahnung mit der betrieblichen Realität aus und fördert die Kooperation zwischen Unternehmen der Region und dem Berufskolleg.

Voraussetzung: abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Voraussetzung zur Aufnahme sind eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung, die aber auch während der Weiterbildungsmaßnahme erworben werden kann. Zudem muss der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vorliegen – alternativ eine mindestens fünfjährige einschlägige berufliche Tätigkeit. Die berufsbegleitende Weiterbildung dauert vier Jahre, der Unterricht findet zweimal wöchentlich abends statt. Als staatliche Schule erhebt das Berufskolleg dafür keine Kursgebühren.

Anmeldungen nimmt das Berufskolleg ab sofort entgegen, sie sind ab Freitag, 31. Januar 2020, aber auch im Internet unter www.schueleranmeldung.de möglich. Mehr Informationen im Internet unter www.berufskolleg-wittgenstein.de oder telefonisch im Schulsekretariat, Tel. 02751/9263-270.