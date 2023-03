Berleburg: BLB live kommt wieder – aber nicht auf dem Markt

Bad Berleburg. Die Termine für die beliebten Live-Musik-Abende stehen jedenfalls. Der Jugendförderverein verrät, was 2023 sonst noch an Veranstaltungen läuft.

Poolparty, BLB live, Regio-Märkte und neue Veranstaltungsformate – 2023 hält einige Highlights in und um Bad Berleburg bereit. Dafür sorgen die Mitglieder des Bad Berleburger Jugendfördervereins als Veranstalter, Kooperationspartner oder Unterstützer und Helfer. Die Menschen dürfen sich also schon auf spannende Monate freuen. Freuen aber konnte sich auch der Jugendförderverein über ein erfolgreiches Jahr 2022. Was für 2023 alles geplant ist, das hat der Verein am Freitagabend im Bürgerhaus am Markt vorgestellt.

Neue Veranstaltungsformate

Dass die Menschen nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder richtig Lust auf Veranstaltungen und gute Laune haben, zeigte sich auch in den Besucherströmen bei BLB live. Die beliebte Veranstaltungsreihe lockte zahlreiche Menschen auf den Bad Berleburger Marktplatz. Die gute Nachricht: BLB live gibt es auch in diesem Jahr – allerdings nicht auf dem Marktplatz. „Einige werden es sicher schon gesehen haben: Die Bagger stehen bereits parat für die Arbeiten hier. Daher werden wir uns für BLB live einen anderen Veranstaltungsort suchen“, sagt Holger Saßmannshausen, Vorsitzender des Jugendfördervereins. Die Termine für die beliebten Live-Musik-Abende stehen aber bereits.

Doch nicht nur BLB live wurde 2022 gut besucht – auch das Open-Air-Autokino, das in Corona-Zeiten entstanden ist, war ausverkauft. „Das wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr stattfinden – ebenso wie die beliebten und gut besuchten Sommerabende mit Tobias Beitzel“, sagt Saßmannshausen. „Dafür haben wir neue Formate auf dem Plan.“ Dazu aber später mehr.

Ein Highlight nach dem anderen

Sei es der erste Wittgensteiner Poetry Slam, die Poolparty als Start der Ferienspiele, das Knax-Fest oder die Sommernachtsparty – das Jahr 2022 bot ein Highlight nach dem anderen. Höhepunkte, bei denen die Mitglieder des Jugendfördervereins als Veranstalter, Kooperationspartner oder helfende Hand vollen Einsatz zeigten. „Und dafür möchten wir jedem von euch danken“, so Saßmannshausen. Denn ohne die zahlreichen Mitglieder – mittlerweile zählt der Jugendförderverein 166 Mitgliedsvereine und 77 Privatmitglieder – sei das alles nicht möglich. 33 Vereine und Institutionen durften sich nun über je 400 Euro aus der Vereinsausschüttung freuen. Das Geld stammt aus den Veranstaltungen aus 2022.

33 Vereine und Institutionen haben je 400 Euro aus der Vereinsausschüttung erhalten. Foto: Ramona Richter / WP

Anstehende Termine Auch in diesem Jahr finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen der Bad Berleburger Jugendförderverein dabei ist – als Veranstalter, Kooperationspartner oder Unterstützer und Helfer. Für die Termine können sich die Mitglieder schon jetzt eintragen. 1. April: Indoorhüpftag, Stöppelhalle, Bad Berleburg 14. April: Regio-Markt, Sassenhausen 6. Mai: Premium-Wandertag, Marktplatz, Bad Berleburg 7. Mai: Wollmarkt, Marktplatz Bad Berleburg 21. Mai: Regio-Markt, Zentrum Via Adrina, Arfeld 7. Juni: Firmenlauf, Marktplatz, Bad Berleburg 10. Juni: Regio-Markt im Rahmen der Kreistierschau, Stünzel 15. Juni: BLB live 21. Juni: Poolparty, Bad Laasphe 22. Juni: BLB live 23. bis 25. Juni: Trucks on Airfield, Flugplatz Schameder 29. Juni: BLB live 6. Juli: BLB live 8. Juli: Open Air Kulturgemeinde (Schlosshof) und Regio-Markt, Girkhausen 13. Juli: BLB live 20. Juli: BLB live 27. Juli: BLB live 28. Juli: Six Foot Stompers 3. August: BLB live 5. August: Knax-Fest und Sommernachtsparty 19. August: Regio-Markt, Hemschlar 8. September: Regio-Markt, Schwarzenau 1. Oktober: Brotmarkt/Erntedankfest und Regio-Markt, Bad Berleburg 10. November: Sankt-Martins-Umzug, Bad Berleburg November: Berleburg lacht mit Tobias Beitzel

Und so blickt der Vorsitzende nicht nur glücklich zurück – sondern vor allem auch auf die anstehenden Veranstaltungen. Dazu gehören auch die Regio-Märkte. Der erste fand bereits am vergangenen Freitag in Aue statt. „Der war richtig gut besucht“, freut sich Holger Saßmannshausen. Der nächste Regio-Markt geht übrigens im April in Sassenhausen über die Bühne. Und auch Poetry-Slammer Tobias Beitzel ist 2023 wieder dabei – mit einer neuen Veranstaltung. „Berleburg lacht mit Tobias Beitzel“ soll im Spätherbst stattfinden. „Wir haben uns bewusst für die Zeit nach den Schützenfesten entschieden“, erklärt Saßmannshausen. Die Veranstaltung ist eines von vier Teilprojekten, mit denen sich der Jugendförderverein für den „Ideenwettbewerb“ beworben hat. Ebenfalls dazu gehören öffentliche Workshops zum Thema „Zukunftsfähige Landnutzung“, die Klimawerkstatt sowie ein Holzbildhauer-Symposium.

Flatterhelden gesucht

Weiter geht auch die Suche nach einer neuen Flatterheldin oder einem neuen Flatterhelden. Initiiert von Melanie Thiel-Rieger, Erzieherin im Arfelder AWO-Kindergarten und unterstützt von der Stadtjugendpflege und dem Jugendförderverein, wurde im vergangenen Jahr Sophie Löwen zur ersten Flatterheldin gekürt – für ihr soziales Engagement. „Soziales Engagement ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je – aber leider keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt Holger Saßmannshausen.

Noch bis zum 16. Juni können sich Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren aus Bad Berleburg und den Ortschaften bewerben oder vorgeschlagen werden. Kinder, die sich sozial engagieren, sich bei Mobbing Hilfe gesucht haben oder sich für andere Menschen einsetzen, haben die Chance auf die Auszeichnung. Weitere Infos dazu gibt es auf der Facebook- und Instagram-Seite von Filius Fledermaus.

Leuchtturm-Projekt

Blickt man auf die kommenden Monate, darf das Leuchtturm-Projekt „Neue Halle“ natürlich nicht vergessen werden. Dank des Städtebauförderprogramms 2022 flossen für das Projekt „Meine Heimat 2030“ mit dem Gemeinschaftszen­trum Sengelsberg rund 1,23 Millionen Euro nach Bad Berleburg. Der Jugendförderverein plant am Sengelsberg – neben dem Museum am Rothaarsteig und dem Festplatz der Kyffhäuser Kameradschaft – eine Lagerhalle aus Käferholz, um seine Infrastruktur an einem Standort zu bündeln. „Aktuell laufen die Gespräche mit dem Grundstückseigentümer. Als nächstes steht dann der Grundstückserwerb an“, erklärt Holger Saßmannshausen den aktuellen Stand der Dinge. Geplant sei zudem ein Gründach auf der zweigeschossigen Halle, die 35 Meter lang und 15 Meter breit sein wird. „Es ist kein Projekt, das wir im nächsten Jahr zu dieser Zeit einweihen werden. Das muss alles mit Ruhe und Bedacht gemacht werden.“

Und bevor der Abend noch in Ruhe ausklingen konnte, wurden Klaus Aderhold und Ulla Belz als Idole 2023 ausgezeichnet – für ihr Engagement im Jugendförderverein und für die Menschen in und um Bad Berleburg.

Wahlen

Ebenfalls fanden am Freitagabend auch Wahlen statt: Katharina Benner-Lückel wurde als Vorsitzende wiedergewählt – ebenso wiedergewählt wurden Sophie Knau als Kassiererin sowie Benedikt Weinhold und Sebastian Marburger als Beisitzer. Neu gewählt wurde Heike Löcker als Kassenprüferin. Sie tritt somit die Nachfolge von Martin Wunderlich an.

Gleich zwei Idole wurden in diesem Jahr ernannt: Ulla Belz und Klaus Aderhold (Mitte) erhalten die Auszeichnung – sehr zur Freude auch von Holger Saßmannshausen (links) und Sandra Janson vom Jugendförderverein Bad Berleburg. Foto: Ramona Richter

