Berleburg: Bürger können sich an Lärmaktionsplan beteiligen

Bad Berleburg Eine frühzeitige Beteiligung für die Menschen vor Ort startet. Konkret geht es dabei um die B 480 in der Ortsdurchfahrt von Bad Berleburg.

Eine erhöhte Lärmbelästigung ist dauerhaft nicht nur ein Ärgernis, sondern kann gesundheitliche Folgen haben. „Wir möchten gemeinsam mit Politik und den Menschen vor Ort einen Lärmaktionsplan erarbeiten, um dann Maßnahmen ableiten und umsetzen zu können. Auf diese Weise wollen wir gemeinsam aktiv zur Gesundheit und zum Wohlbefinden aller Menschen beitragen“, erklärte der Mobilitätsbeauftragte und Leiter der Abteilung Infrastruktur und Erholung der Stadt Bad Berleburg, Michael Birkelbach. Daher startet die Stadt der Dörfer eine frühzeitige öffentliche Beteiligung – als erste von zwei öffentlichen Beteiligungsphasen. Von Freitag bis Freitag, 19. Januar bis 2. Februar, gibt es die Möglichkeit, online Anmerkungen auf der Beteiligungsplattform des Landes NRW zu hinterlegen. Dazu steht die Plattform im Internet unter https://beteiligung.nrw.de/portal/bad-berleburg/beteiligung/themen (oder Kurzlink: https://t1p.de/weg8z) bereit. Wichtig: Das Online-Portal ist zwar ab sofort verfügbar, tatsächliche Anmerkungen lassen sich aber erst ab 19. Januar hinterlegen.

Konkret geht es dabei um die „Lärmquelle“ Bundesstraße 480 in der Ortsdurchfahrt von Bad Berleburg. In der ersten Phase der frühzeitigen Beteiligung ist eine Teilnahme ausschließlich im Internet möglich. Im Zuge der Offenlage im Frühjahr gibt es dann aber eine zweite Beteiligungsphase, bei der auch Anmerkungen direkt mit einem Besuch im Rathaus in Bad Berleburg möglich sind. „Wir wollen alle Menschen einbinden, daher werden wir in der zweiten Phase natürlich auch eine analoge Beteiligung anbieten“, betonte Michael Birkelbach. Die Meldungen der ersten Phase finden dann Berücksichtigung im ersten Entwurf der Lärmaktionsplanung – vorausgesetzt sie betreffen die Bundesstraße 480. Über die sogenannte Offenlage des Entwurfs stimmen dann die zuständigen politischen Gremien der Stadt Bad Berleburg nach entsprechender Vorstellung in der kommenden Plenarwoche ab. Danach findet dann die zweite Phase der öffentlichen Beteiligung statt, bei der neben den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Berleburg auch die Vertreterinnen und Vertreter öffentlicher Belange angehört werden. Die genauen Rahmendaten dazu werden rechtzeitig mitgeteilt.

