Berleburg: Dank Barbara Ortwein werden Erzfeinde Freunde

Bad Berleburg. In „Eine verborgene Liebe in der Bretagne“ berichtet Autorin Barbara Ortwein über ihre deutsch-französischen Beziehung in der Stadtbücherei.

Einen Abend, der das Band zwischen Deutschland und Frankreich noch ein kleines bisschen mehr festigte, bot die Autorin und ehemalige Lehrerin am Winterberger Geschwister-Scholl-Gymnasium Barbara Ortwein am Montag in Bad Berleburger Stadtbücherei.

Ganz persönliche Geschichte

Schon vor den eindrucksvollen Einblick in eine ganz persönliche Geschichte mit Symbolcharakter nach außen macht die gebürtige Lippstädterin eines deutlich: „Mir ist es wichtig, Menschen zusammen zu bringen und Brücken zu bauen. Das geht nur, wenn man sich auch auf die Leute einlässt!“ Der Weg, der sie in den Handlungsort Locminé führte – der heutigen Partnerstadt von Medebach – begann beschaulich in ihrem Chor im Sauerland.

„Mit Locminé wird eine Partnerschaft begründet“, sprach sie ihr Chorleiter an und hatte sie als Vermittlerin für außerschulische Partnerschaften dank ihrer ‚exzellenten‘ Anforderungen sofort im Blick: Der Sprache mächtig, keinen Partner oder Kinder – und dank der Tätigkeit als Lehrerin schließlich genügend freie Zeit in den Ferien. Vor Ort findet sie schnell mit ihrer neuen Freundin Denise einen Anknüpfungspunkt, sie verstehen sich prächtig und Denise bringt ihr Land und Leute noch näher bei.

Fragen aus dem Weg gegangen

Die Beziehungen stehen dennoch auf wackeligen Beinen: Zwischen Deutschland und Frankreich herrschte lange Zeit eine tiefe Feindschaft. Barbara Ortwein brannten viele Fragen zu den Erfahrungen der eigenen Landsleute in den beiden Weltkriegen auf der Zunge – doch ihre neuen Freunde vermieden dieses Thema. Mit „Die Moorsoldaten“ erinnerte die 66-jährige neben der mitreißenden Kunst im Vorlesen auch musikalisch mit der Gitarre an dunkle Momente der Vergangenheit. Es sollten nicht nur die Erfahrungen der Franzosen sein, die ihrer Beziehung zu Locminé den notwendigen Halt gab, denn ihre ganz persönliche Familiengeschichte hat daran einen entscheidenden Anteil.

Ein Funken Hoffnung

Im Frühjahr 2014 besuchte sie gemeinsam mit Denise ein Kloster nahe Locminé, in welchem an die Gefallenen in der Schlacht um Verdun erinnert wurde: Etwa 379.000 Tote auf der französischen Seite, 335.000 Tote auf der deutschen. Darunter: Ihr Großvater Heinrich Ortwein, der als Ersatzreservist beim deutschen Heer in Verdun eingesetzt war. Nur zwei Erinnerungen blieben ihr: Die Todeserklärung durch das Lippstädter Amtsgericht und die Bilder der Verlobung mit ihrer Großmutter – ihr vorgetragenes Lied „Was machst Du mit dem Knie, lieber Hans?“, sollte den Humor widerspiegeln, den ihre Großeltern in der Familie hinterlassen haben. „Das wird nie mehr wieder passieren“, kommentierte eine Nonne ihre schrecklichen Erinnerungen an das, was damals geschehen sein musste und erweckte in ihr den Funken Hoffnungen zwischen Frieden zwischen Deutschland und Frankreich.

Endlich Fragen stellen können

73 Jahre nach der Befreiung der Stadt Bignan, dem Nachbarort von Locminé, fand sich Barbara Ortwein gemeinsam mit der dort heimischen Denise auf dem Dorfplatz wider, bei welchem der Grenzstreifen in Gedenken an die Befreiung eingeweiht wurde. Begrüßt wurde das Schauspiel im Original-Stil vom 4. August 1944 durch John Shirley Wood, dem Enkel des damaligen Generals John Wood. „Da bot sich mir endlich die Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die ich rund um die Okkupation hatte“, beschreibt Ortwein eine der wichtigsten Erlebnisse zur Entstehung des Buches.

Freundschaft dank Schüleraustausch begründet

Barbara Ortwein nahm in der Stadtbücherei mit herausragender Erzähl-Qualität mit auf eine Reise in die Bretagne, welche sie mit passenden Liedern untermalte. Foto: Benedict Weinhold / WP

Zwar wurde die deutsch-französische-Freundschaft familiär durch eine verflossene Liaison ihres Vaters zu einer Französin nicht grade gestärkt, welcher Situation sie das Lied „Lili Marlene“ widmete und an die offen gezeigte Abneigung ihrer Mutter erinnerte („Du denkst bei Frankreich nur an die Französin aus dem Krieg!“), doch fand sich ihre Quintessenz in einer Anekdote in einer Anekdote aus dem Sommer 1975 wider: Nachdem der Austausch des deutsch-französischen Jugendwerks von der Schützenhalle Lendrigsen in die Medebacher Schützenhalle umziehen musste, wurde die Freundschaft zwischen Medebach und Locminé dank dem ehemaligen Kriegsgefangenen und späterem Hauptsschulleiter Georg Nottelmann immer weiter verstärkt, was 1992 ein solides Fundament im Städtepartnerschaftsvertrag fand – Freude schöner Götterfunken. Tanja Koch, Leiterin der Stadtbücherei, würdigte die Lesung ebenso wie die Zuschauer mit dankenden Worten.

Zur Person

• Barbara Ortwein wurde 1954 in Lippstadt geboren und war 40 Jahre lang als Oberstudienrätin am Winterberger Geschwister-Scholl-Gymnasium tätig. Heute lebt sie in Prag.

• Mit ihrem Buch „Eine verborgene Liebe in der Bretagne“ möchte sie Hoffnung machen auf ein geeintes Europa

