Berleburg: Diana Afflerbach geht ihren Weg gegen den Krebs

Arfeld. „Nachdem ich innerlich Amok gelaufen bin, mich aber wieder beruhigt habe, stand für mich fest: Chemo machst Du nicht mehr“, sagt die Arfelderin.

Diagnose Krebs: Diana Afflerbach aus Arfeld hat genau dies im vergangenen Jahr erfahren. Seitdem ist einiges passiert. Mit einer alternativen Medizin möchte sie nun einen neuen Weg gehen – ihren Weg. Was es damit auf sich hat und wie sie das vergangene Jahr erlebt hat, schildert sie hier in ihren eigenen Worten. Sie möchte anderen Menschen Mut machen, selbst nach Alternativen zu suchen, die ihnen gut tun.

Lesen Sie auch:

„Die Diagnose Krebs hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist jetzt gut ein Jahr her, dass ich die Diagnose Krebs erhielt und nicht nur mein Leben sich von einem auf den anderen Tag veränderte. Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es war. Ich hatte mich vor gut drei Jahren als Kosmetikerin selbstständig gemacht. Endlich habe ich das gefunden, was mir Spaß macht – der Kontakt zu Menschen, das Gespräch, die gemeinsame Zeit. Es ist noch nicht lange her, dass ich den Meister im Kosmetikgewerbe gemacht habe. Das sollte von jetzt auf gleich alles vorbei sein? Es gibt in unserer Familie keine Krebserkrankungen – weder ich noch meine Familie hatten so etwas auf dem Schirm. Bis jetzt betraf es immer nur die anderen. Jetzt uns. Und nun?

Die OP und die erste Chemo

Nach der relativ großen OP folgte bald die erste Chemo. Der zweite Satz im Aufklärungsgespräch war: „Sie werden eh daran sterben.“ Ich sagte: „Das können sie gar nicht wissen. Mein Sohn holt mich gleich ab. Vielleicht haben wir einen Autounfall. Dann bin ich nicht an Krebs gestorben.“ Am 18. November 2020 bekam ich die erste Chemo. Alles war befremdlich, doch der Arzt war sehr nett. Seine aufbauenden Worte taten mir gut. Dass ich mitarbeiten müsse, mich nicht hängen lassen dürfe – dass ich in erster Linie hier sei, um wieder ganz gesund zu werden. Neulich fragte mich eine Kundin – ja, ich arbeite seit September wieder ein bisschen – wie sich Chemo anfühlen würde. Ich sagte ihr: „Fühle ich mich da wieder rein, kotz’ ich dir hier vor die Füße.“

Diana Afflerbach blickt nach der Chemo mit anderen Augen auf das Leben. „Ich bin achtsamer mit mir selbst“, sagt sie. Foto: Privat

Ich war wie gefangen .. meine Taxifahrerin war die Person, die ich am dritthäufigsten sah. Öfter sah ich nur meine Mutter und meinen Sohn. Chemotherapie, Chemopumpe ziehen, Blut-Kontrolle – die nächste Woche zwei Mal Blutkontrolle. Ärzte, Krankenschwestern und Arzthelferinnen – das war mein Alltag. Von Anfang an begleiteten mich meine Homöopathin und mein Heilpraktiker auf meinem Weg. Für mich kam nur dieser Weg in Frage: Ganzheitlich und Schulmedizin. Die Chemo, die ich bekam, war sehr stark. „Ihnen werden auf jeden Fall die Haare ausfallen“, sagte man mir. Ich lies mir eine Glatze rasieren. Meine Haare fielen nicht aus. Irgendwie hatte man das Gefühl, das sie aus Trotz bei jeder Chemo gewachsen sind.

Lesen Sie auch: Miriam Pielhau ist tot: Das K-Ding war stärker als sie

Die Zwischen-CTs verliefen gut. Die Ärzte waren zufrieden. Mein Körper wollte keine Chemo mehr. Mein Blut war sehr oft so schlecht, dass ich keine Chemo bekommen konnte. Ich hatte mehrfach den Impuls aufzustehen und zu gehen. Das habe ich mich aber nicht getraut. Am 13. Juli 2021 hatte ich meine letzte Chemo. Alles sieht gut aus. Der Arzt sagte mir deutlich, dass niemand mit so einem guten Verlauf gerechnet habe. Je mehr die Chemo aus meinem Körper ging, desto mehr kam ich wieder zu Kräften. Ich fing wieder an zu arbeiten – ein bisschen. Nicht zu viel. Das schaffe ich nicht mehr. Früher habe ich am liebsten auf fünf Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Das geht jetzt nicht mehr. Dafür danke ich. Mein Leben ist langsamer geworden. Bewusster.

Die Suche nach einer Alternative

Bei der letzten CT-Untersuchung wurde ein vergrößerter Lymphknoten gesehen. Vorgesehen war: Punktion, falls Metastasen vorhanden, wieder Chemotherapie – irgendwann Umstellung auf Palliativ. Nachdem ich erst innerlich Amok gelaufen bin, mich dann aber wieder beruhigt habe, stand für mich fest: Chemo machst Du nicht mehr. Der zweite Schock für meine Angehörigen. Ich hatte nämlich gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Gut, nach drei Tagen habe ich gemerkt, das ist jetzt vielleicht auch doof. Ich habe mir drei Wochen Auszeit für mich genommen. Ich hatte eh eine Reha beantragt. Die habe ich abgesagt und am gleichen Tag kam vom Kostenträger die Ablehnung der Reha mit der Begründung, ich sei dafür zu krank.

Die Spaziergänge mit ihren Hunden (hier einer von ihnen) haben Diana viel Kraft gegeben. Nach der Chemo war sie häufig an der frischen Luft unterwegs. Foto: Privat

Ok dachte ich. Ich habe meiner kompletten Familie gesagt, so, jetzt mal drei Wochen Ruhe, ich muss mich sortieren. Das war bestimmt nicht einfach für sie. Nach 24 Stunden habe ich mir eine Alternative Onkologische Klinik im Internet gesucht. Drei Tage habe ich mich mit der Webseite beschäftigt, mir dann einen Termin gemacht. Eineinhalb Stunden Zeit hat sich der Arzt für mich genommen, mich komplett als Ganzes gesehen, meine Erkrankung, mein Leben, meinen Lebenslauf, meine Konstitution. Er hat mir die Therapie-Methoden erklärt und ich habe das erste mal seit meiner Erkrankung das Gefühl gehabt, ich darf etwas tun. Für mich.

Abschließend sagte der Arzt, wenn sie glauben, die zehn Tage werden lustig, täuschen sie sich. Ich habe geantwortet, ich habe schon öfter für Dinge bezahlt, die keinen Spaß machen.

Was ihr geholfen hat

Die Personen sind nicht alle aufzuführen... jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt hier stehe. Sei es meine Schwägerin, die meinen ganzen Kunden Bescheid gesagt hat. Ihnen Rede und Antwort gestanden hat, als ich noch nicht konnte. Sei es meine Mutter, die mir meine Kotze weggewischt, mich gefüttert und mich ausgehalten hat. Seien es die klaren Worte von meinem Sohn, das ich aufstehen muss. Aus dem Bett raus. Einmal flog als Antwort eine 0,5er McDonalds Fanta. Man kommt schon an seine Grenzen – jeder, auch die Angehörigen, Freunde und Familie. Mein Heilpraktiker hat mir geholfen, indem er mich wöchentlich mental durch den Häcksler gejagt hat. Ich musste innerlich jedes Mal wieder aufstehen. Meine Homöopathin, meine Freundin, deren Bioresonanzgerät ich einmal wöchentlich kostenlos nutzen darf, meine Fußpflegerin, die mir meine Füße kostenlos massiert, damit das Gefühl zurück kommt, jeder, der mir Geld für den Heilpraktiker zugesteckt hat, meine Chauffeurin, die mich zu den Terminen gefahren hat, für die ich kein Taxi bekommen habe, meine Kunden, die mir Geschenke vor die Tür gestellt haben, die immer da waren und jetzt auch wieder zu mir kommen, meine Familie, die jeder auf seine Weise da war und ist. Meditationen, Bücher, Chi Gong….meine Tiere, die mir unglaublich viel Halt gegeben haben – meine Hunde und Kater. Die Pferde, die ich besucht und gestreichelt habe. Meine Freunde, die mich zum Lachen gebracht haben, mit Posts, Videos, Bildern, aus ihrem Leben, das ich dran teilhaben darf und im Leben bleibe. Mein Sohn, wie er sich gefreut hat, als ich das erste Mal wieder alleine Auto gefahren bin. Dinge, die selbstverständlich waren, sind es heute nicht mehr. Ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen. Ohne meine Erkrankung wäre das nicht passiert. Ich habe einen Weg gefunden, den ich gehen kann. Den muss kein Zweiter gehen. Aber für mich muss es machbar sein. Und das ist es.“