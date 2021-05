Berleburg: Doppeltes Kneipp-Jubiläum mit vielen Angeboten

Giersch – früher wurde es in Klostergärten sogar absichtlich angebaut, um als Heilpflanze, besonders gegen Gicht, verwendet zu werden. Heute ist es zumindest für Gärtner eher ein lästiges Unkraut.

Bad Berleburg. Heilpflanzen: BLB-gesund und die Stadt Bad Berleburg stellen verschiedene Elemente vor, bieten interessante Vorträge und Mitmach-Angebote an.

In diesem Jahr feiert die Kneipp-Bewegung den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp – und die Stadt Bad Berleburg feiert mit. Deshalb hat der Kneipp-Bund e.V. das Jubiläumsjahr „Kneipp 2021“ ausgerufen. Mit dem ganzheitlichen Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp, das die fünf Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Balance umfasst, werden das Immunsystem wirksam gestärkt und die Selbstheilungskräfte angeregt.

Da in Bad Berleburg sogar ein doppeltes Jubiläum zu feiern ist – 50 Jahre Kneipp-Kurort Bad Berleburg und 200 Jahre Sebastian Kneipp – stehen in den kommenden Wochen die einzelnen Elemente im Fokus. Dabei geht es darum, Anregungen zu geben, wie diese Elemente im Alltag integrierbar sind – das Motto lautet: „Alt bewährt und neu gelebt“.

Startschuss fällt an Kneipps Geburtstag

Deshalb stellen BLB-gesund und die Stadt Bad Berleburg die Elemente im Einzelnen vor und bieten interessante Vorträge und Mitmach-Angebote an. Zum Auftakt geht es bis einschließlich Montag, 31. Mai, um das Element „Heilpflanzen“. Der Startschuss fällt am Geburtstag von Sebastian Kneipp am Montag, 17. Mai. „Vorbeugen sollt ihr durch diese Kräuter, nicht das Übel erst groß werden lassen“, hat Sebastian Kneipp einmal gesagt.

Kneipp hielt große Stücke auf die Pflanzen und verwendete sie als Badezusätze, Tinkturen, Salben, Tees und Säfte. Das Wissen um die heilende Wirkung ausgesuchter Kräuter und Pflanzen basiert auf einem Jahrtausende alten Erfahrungsschatz – ein Erfahrungsschatz, den Apotheker Dirk Eigner (Apotheke „Am Schloßpark“, Bad Berleburg) im Rahmen eines digitalen Vortrags weitergeben möchte. Mit dem Thema „Heilpflanzen – alt bekannt und neu bewiesen“ widmet er sich am Dienstag und Donnerstag, 25. und 27. Mai, jeweils ab 19 Uhr dem Element. Der Vortrag ist kostenlos und findet per Zoom-Videokonferenz statt – eine Teilnahme ist zudem per Telefon möglich.

