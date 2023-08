Berleburg: Emotionale Worte des Flatterhelden berühren Jury

Bad Berleburg. Er spendet sein Spielzeug an die Tafel und macht anderen Kindern in schwierigen Zeiten kleine Geschenke: Der neue Flatterheld ist gefunden.

„Wenn sich alle Menschen helfen würden, wäre die Welt viel schöner“, schreibt der neunjährige Hannes Feige fein säuberlich in Schreibschrift mit einem Bleistift auf den Collegeblock. Neben seiner Unterschrift strahlt der junge Weidenhäuser auf einem Foto der Flatterhelden-Jury entgegen, die in diesem Jahr aus Diane Bauer, Doro Vetter, Klaus Aderhold sowie Robin Thiel besteht – neben der Erzieherin und Kinderbuchautorin Melanie Thiel-Rieger aus Arfeld.

Gemeinsam mit dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege Bad Berleburg hat Melanie Thiel-Rieger diesen Preis ins Leben gerufen. Was einen echten Flatterhelden auszeichnet, beschreibt sie in ihrem Kinderbuch „Filius Fledermaus“ sehr eindrucksvoll. Neu in den Wald gezogen muss sich die kleine Fledermaus erst einmal orientieren und will neue Freunde finden, all das scheint aber nicht so recht zu gelingen. Die anderen Tiere meiden Filius, weil er eben ganz schön gruselig ist und so gar nicht zu Hase, Maus und Igel passt. Doch dann kann er beweisen, was wirklich in ihm steckt: Völlig selbstlos und mutig vertreibt die kleine Fledermaus zwei Gauner aus dem Wald.

Darauf baut der Flatterhelden-Preis auf, indem der Held besonderes Engagement im Alltag, der Schule oder etwa in der Nachbarschaft bewiesen hat. Bis Mitte Juni bestand für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren die Möglichkeit, sich selbst zu bewerben oder vorgeschlagen zu werden. Die Idee von Melanie Thiel-Rieger war dahinter: „Wir möchten so die Taten von jungen Menschen in den Vordergrund rücken, die gesellschaftliche Anerkennung verdienen und in der heutigen Zeit keinesfalls eine Selbstverständlichkeit sind.“

Das Engagement des neuen Flatterhelden

Es ist das Frühjahr 2020 und Deutschland gerät pandemiebedingt in einen Ausnahmezustand – ganz offen gesagt sind viele Kinder aufgrund geschlossener Schulen und Kindergärten sowie Kontaktbeschränkungen von Einsamkeit bedroht. Ohne groß darüber nachzudenken, hat Hannes Feige seinen Freunden immer wieder kleine Geschenke an die Haustür gehängt. So zeigt er: „Ich bin trotzdem für Euch da!“ Zudem spendet er gerne seine älteren Spielsachen an die Tafel und hat mit seiner Familie 2021 einen Flohmarkt für die Flutopfer veranstaltet und nimmt beim nächsten Spendenlauf seiner Schule teil.

Die von ihm eigenhändige Bewerbung hat die Jury sehr berührt und sein außerordentliches Engagement wurde im Rahmen des Knax-Spielfestes mit dem Flatterhelden-Preis gewürdigt. Filius Fledermaus kam im Vorfeld extra zu ihm nach Hause nach Weidenhausen – da hat er doch glatt vorher mit seinem Opa Fledermauskekse für den hohen Besuch vorbereitet. Ein bisschen aufgeregt, aber glücklich bis über beide Ohren, steht Hannes Feige begleitet von seiner ganzen Familie am vergangenen Samstagnachmittag dann endlich auf der großen Bühne im Rathausgarten, wo ihm feierlich der Flatterhelden-Pokal überreicht wird. „Ich habe in der Schule über einen Flyer davon erfahren“, erzählt Hannes. Sein Wunsch ist, dass im kommenden Jahr sich viel mehr Wittgensteiner Kinder trauen, sich für den Flatterheldenpreis zu bewerben – denn solche scheinbar kleinen, guten Taten bewirken auf dieser Welt viel mehr, als man sich vorstellen mag.

Ein ganz persönlicher Wunsch wurde Hannes Feige von der Stadtjugendpflege und dem Jugendförderverein dann noch ermöglicht: Gemeinsam mit der ganzen Familie geht es demnächst ins Fort Fun Abenteuerland.

