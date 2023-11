Berleburg: Feuerwehreinsatz in der Astenbergstraße

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Firma in der Astenbergstraße gerufen.

Bad Berleburg Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte zu einer Firma in der Astenbergstraße alarmiert. Der Einsatz konnte schnell beendet werden.

Am Sonntagmittag, 19. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr kurz nach 13 Uhr aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einer Firma in der Astenbergstraße in Bad Berleburg alarmiert. Schnell waren die Einsatzkräfte mit dem HLF und der Drehleiter auf dem Weg. Doch: „Auf dem Weg zum Einsatzort stellten wir eine starke Rauchentwicklung fest“, so Einsatzleiter Jens Schmitt. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort auf „Feuer 4“ erhört und weitere Einsatzkräfte hinzugerufen.

Vor Ort wurde dann ein Trupp mit Atemschutzgeräten in das betroffene Gebäude geschickt. Dabei stellte sich heraus, dass Öl aus einem Kompressor austrat. Dieser wurde mittels Notschalter ausgeschaltet und das Gebäude ausreichend belüftet. Nach kurzer Zeit bereits konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute des Löschzuges 1 aus Bad Berleburg, ein RTW sowie die Polizei.

