Berleburg: Glasfaseranschlüsse ab sofort kostenlos möglich

Bad Berleburg Das Unternehmen Greenfiber und Unser BLB-Netz bieten Hausbesitzern jetzt einen kostenlosen Anschluss. Was sie wissen müssen.

Bis 2030 soll es flächendeckend Glasfaseranschlüsse bis in jedes Haus geben, so das erklärte Ziel der Bundesregierung. „Im Kreis Siegen-Wittgenstein und damit auch in Bad Berleburg gibt es zahlreiche Adressen, denen der Zugang zum geförderten Glasfasernetz zusteht. Voraussetzung ist, dass die Downloadgeschwindigkeit in eben jenen Gebäuden unter 30 Mbit/s liegt. Aber auch diejenigen, die schon einen schnelleren Internetanschluss nutzen, können sich eine Glasfaserleitung von Greenfiber und der Stadt Bad Berleburg bis ins Haus legen lassen – und das ab sofort wieder kostenfrei“, heißt es in einer Pressemitteilung des Infrastrukturunternehmens Greenfiber.

Der Eigenanteil in Höhe von 250 Euro für einen Hausanschluss für „Unser BLB-Netz“ entfällt – sowohl in geförderten Gebieten als auch für Adressen, die eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Berleburg am Montagabend in Abstimmung mit Greenfiber beschlossen. „Kunden, die ihren Eigenanteil bereits gezahlt haben, bekommen diese in den kommenden Wochen erstattet“, teilt das Unternehmen mit.

Bürgermeister Bernd Fuhrmann sieht Glasfaser als Teil der Grundversorgung

„Glasfaser ist Infrastruktur 2.0 und soll in unserer Stadt der Dörfer Teil der Grundversorgung sein – wie Strom-, Wasser- und Gasanschluss“, sagt Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Homeoffice, Schulunterricht auf Smartphones und Tablets und, und und – all das funktioniert nur mit dem Netz der Zukunft. Daher haben wir dieses Projekt gemeinsam mit unserem Partner Greenfiber gestartet, um uns nachhaltig und zukunftssicher für die Zukunft aufzustellen.“

Vor dem Hintergrund, dass die Zinsentwicklung unvorhersehbar dynamisch war, war es in der Vergangenheit zu Verzögerungen beim Beginn des eigenwirtschaftlichen Ausbaus gekommen. Nun allerdings stehe die Gesamtfinanzierung: „Nach den Wintermonaten soll der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau auf breiter Basis im Stadtgebiet von Bad Berleburg beginnen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Leistungsfähiges Internet ist Teil des Alltags geworden

Ganz zur Freude von Greenfiber-Geschäftsführer Uwe Krabbe: „In den vergangenen Jahren ist uns allen sehr deutlich geworden, wie wichtig eine leistungsfähige Internetleitung ist. Streamingdienste und Videokonferenzen sind längst Teil unseres Alltags. Daher hoffen wir, dass wir mit der Streichung des Kostenanteils noch mehr Menschen für Glasfaser begeistern und gewinnen können. Der Ausbau bleibt davon unberührt, diesen wird es definitiv geben.“

Interessierte können sich nach wie vor für einen Glasfaseranschluss entscheiden und beraten lassen. Die Mitarbeitenden sind zu den gewohnten Öffnungszeiten im Greenfiber-Büro in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg vor Ort.

