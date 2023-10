Berleburg: Jetzt doch Weihnachtsstimmung in der Kernstadt

Bad Berleburg. Nach dem Aus der WeihnachtsZeitreise gibt es nun Pläne, um trotzdem den Advent und weihnachtliche Atmosphäre nach Berleburg zu bringen.

Man mag es noch nicht wirklich glauben, doch auch das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch knapp zehn Wochen bleiben, ehe das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Dann leuchten Post- und Schlossstraße in Bad Berleburg wieder festlich geschmückt und läuten die besinnliche Zeit des Jahres ein. Nach dem Aus der Weihnachtszeitreise in der Oberstadt fehlte den Bürgerinnen und Bürgern der Kernstadt zuletzt eine Anlaufstelle für ein munteres und gemeinschaftliches Zusammensein in der Adventszeit. Dies soll sich im kommenden Dezember jedoch ändern – es wird wieder Festtagsstimmung in Bad Berleburg geben.

Die Stadt Bad Berleburg, der Jugendförderverein und der BLB-Tourismus haben sich der Aufgabe angenommen, in diesem Winter wieder weihnachtliche Atmosphäre in der Odebornstadt zu verbreiten. Geplant ist, dass in der Adventszeit an bis zu drei Stellen in der Stadt Anlaufpunkte geschaffen werden sollen, an denen Getränke, Speisen oder anderweitige Produkte verkauft werden. Angedacht sind hierbei der Goetheplatz, der Vorplatz des Capitol-Kinocenters und der Parkplatz des Modehaus Krug. So wären alle drei Standorte fußläufig zu erreichen. Gemeinschaftlich mit Gastronomen, Vereinen und Dörfern aus dem Stadtgebiet sollen diese „Weihnachtstreffpunkte“ mit Leben gefüllt werden.

Auch Privatpersonen können sich für die Stände bewerben. Gerne können sich engagierte Bürgerinnen und Bürger oder Vereine zusätzlich mit ihren Ideen einbringen und zum Gelingen einer schönen Vorweihnachtszeit beitragen. Interessenten melden sich gerne bis zum 23. Oktober 2023 unter info@blb-tourismus.de oder Tel. 02751 93633.

