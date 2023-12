Berleburg: Mäusebefall an der Hauptschule

Bad Berleburg Erste Maßnahmen zur Bekämpfung des Mäusebefalls wurden ergriffen. Weitere sollen am Montag starten.

Mit dem Einbruch der kalten Jahreszeit suchen sich auch Mäuse einen warmen und trockenen Unterschlupf - unter anderem in Garagen, leerstehenden Gebäuden oder Dachböden. Seit November dieses Jahres sollen die Tiere auch Zugänge zur Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule in Bad Berleburg gefunden haben. Zugänge, die laut Schulleiterin Schulleiterin Christina Feige-Meyer bereits gefunden und dicht gemacht worden sind. Thema war dies unter anderem im Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur, wo Manuel Spies, Abteilungsleiter Immobilienmanagement, den aktuellen Sachstand berichtet hatte.

Bereits 2020 wurde bekannt, dass es im Umfeld der Hauptschule ein erhöhtes Aufkommen an Mäusen gibt. „Hierzu wurde seit 2020 ein Fachunternehmen für Schädlingsbekämpfung mit der Beköderung im Außen- und Innenbereich beauftragt. Diese Maßnahmen führten zunächst zum Erfolg und werden bis dato fortgeführt“, so Spies. Im November dieses Jahres soll besonders im Bereich des Büros der Verwaltung und der Schulleitung ein verstärkter Befall wahrgenommen worden sein. Gemeinsam mit dem Hausmeister habe das Immobilienmanagement auf dem Dachboden der Verwaltung Spuren von Mäusebefall festgestellt, woraufhin ein unabhängiger Fachberater zur Hilfe gezogen wurde. „Dieser erstellte ein Gutachten über den Schadensbefall und das -ausmaß, die Hygienebedingungen, Empfehlungen zur weiteren Mäusebekämpfung und die Folgeschritte. Gemäß den Empfehlungen des Gutachters wurde umgehend die befallene und beschädigte Dämmung vorgesorgt und der Dachboden gereinigt“, so Spies.

Die weiteren empfohlenen Maßnahmen sollen jetzt ab dem 18. Dezember umgesetzt werden. „In der zweiten Januarwoche wird die neue Rasterdecke im Büro der Schulleiterin angebracht und das Büro zur Nutzung übergeben“, so Spies. Und auch die Schulleiterin hofft, dass das Problem im neuen Jahr erledigt ist. Der Unterricht in der Schule sei von dem Befall nicht betroffen. „Wir unterrichten zwei Klassen vorübergehend in anderen Räumen“, so Christina Feige-Meyer. Sonst sei der Unterricht laut Schulleitung nicht beeinträchtigt.

