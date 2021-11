Berleburg: Personalwechsel im Vorstand der Partei Die Linke

Andrea Heuer trat als parteilose Bürgermeisterkandidatin für Die Linke in Bad Berleburg an und engagierte sich auch im Vorstand des Ortsvereins. Nun ist sie zurückgetreten.

Wittgenstein/Bad Berleburg. Thorsten Fischer und Frank Korthals bleiben im Vorstand. Aber für Andrea Heuer hat die Mitgliederversammlung einen Nachfolger gefunden.

Der Ortsverein Wittgenstein der Partei Die Linke hat sich verändert. Das berichtet die Partei in einer Pressemitteilung. Der Ortsverein hat einen neuen zweiten Vorsitzenden.

„Wie bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 6. November des OV Die Linke Wittgenstein angekündigt trat Andrea Heuer aus privaten Gründen als 1. stellvertretende Vorsitzende zurück, so dass der Vorstand in Teilen neu gewählt werden musste.

Der neue Stellvertretender Vorsitzende

Wolfgang Roeser wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Foto: Berleburg lokal / WP

Zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden wurde Wolfgang Roeser aus Bad Berleburg einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Die übrigen Vorstandspositionen mussten nicht neu gewählt werden, so dass Thorsten Fischer, ebenfalls aus Bad Berleburg, weiterhin unverändert 1. Vorsitzender des OV Die Linke Wittgenstein bleibt und Frank Korthals, auch aus Bad Berleburg, 2. stellvertretender Vorsitzender“, heißt es in der Mitteilung.

Dank für Engagement

Thorsten Fischer dankte der ausgeschiedenen 2. Vorsitzenden Andreas Heuer im Namen aller Mitglieder für ihre Arbeit als 1. stellvertretende Vorsitzende und insbesondere auch für ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Bad Berleburg im Zuge der Kommunalwahl 2020. „Andrea Heuer will sich losgelöst von ihrem Rückzug aus dem Vorstand weiterhin in dem Ortsverband Die Linke engagieren“, heißt es weiter.

