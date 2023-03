Berleburg: Regupol stattet deutsche Nationalmannschaft aus

Bad Berleburg. Das Bad Berleburger Unternehmen freut sich über eine sehr erfolgreiche Kooperation mit deutschen Kampfsportlern.

Das ist eine erfolgreiche Kooperation: Regupol BSW ist mit seiner Kampfsportmarke „Zebra“ jetzt Sponsoringpartner der GEMMAF (German Mixed Martial Arts Federation) und offizieller Ausrüster der deutschen MMA-Nationalmannschaft. Bei der WM in Serbien im Februar ist das Team erstmalig mit den Zebra-Trainingsanzügen aufgelaufen – und hat drei Medaillen mit nach Deutschland gebracht.

Mixed Martial Arts (MMA), so schreibt es die GEMMAF auf ihrer Homepage, wird „oft als der am schnellsten wachsende Sport der Welt bezeichnet. Die Bekanntheit des MMA, die Anzahl der Sportler und der Fans wachsen kontinuierlich. Die Möglichkeiten für MMA sind scheinbar unbegrenzt. Doch dieses Potenzial birgt auch Risiken, wenn sich der Sport in die falsche Richtung entwickelt. Um ein gesundes Wachstum in die richtige Richtung zu ermöglichen, benötigt es eine demokratische Organisation, die die Entwicklung des Sports national und international reguliert.“ Die GEMMAF ist heute der offizielle deutsche Vertreter des größten MMA-Verbands der Welt, der IMMAF.

Aber was ist Mixed Martial Arts, also MMA, eigentlich? Übersetzen kann man den Namen mit „Gemischte Kampfsportart“, eine Vollkontakt-Kampfsportart, die unter anderem Techniken aus Kampfsportarten wie Boxen, Thai-Boxen, Karate sowie Ringen, Brazilian-Jiu-Jitsu und Judo vereint. Eine Vision der GEMMAF ist es, die Anerkennung der Sportart zu erlangen: „Olympische Sportart zu sein ist die höchstmögliche Form der Anerkennung für einen Sport, weshalb wir genau diesen Status anstreben. Wir sind uns bewusst, dass wir dafür einige Herausforderungen zu bewältigen haben, aber ebenso erkennen wir das große Potenzial des Sports, das uns unsere Vision verfolgen lässt.“

Das ist Zebra Athletics

Zebra Athletics ist einer der führenden Ausstatter für MMA- und Kampfsportanlagen und stattet viele weltbekannte Gyms und Kampfsportschulen aus. Das Sponsoring der deutschen MMA-Nationalmannschaft ist nur folgerichtig. Die Ausstattung von Zebra umfasst Trainingsanzüge, Schutzausrüstung und Kampfsportbekleidung für die Sportler und Trainer der Mannschaft. „Die GEMMAF ist der anerkannte Mixed Martial Arts Verband der Amateure und beinhaltet mehr als 70 Gyms und Kampfsportschulen, verteilt über ganz Deutschland“, sagt Michael Arndt, Sales Manager von Zebra, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Mit dieser Partnerschaft eröffnen wir nicht nur neue Geschäftsfelder für die Bereiche Matten und Wall Pads sondern auch Equipment und Trainingsartikel. Außerdem ist es uns ein Anliegen die Athleten der GEMMAF mit erstklassigem Zebra Equipment und hervorragender Bekleidung zu unterstützen. Wenn das Nationalteam begeistert ist, können wir davon ausgehen, dass es unsere Zebra Kunden in Zukunft auch sind.“

Erster Erfolg im neuen Outfit

Das erste wichtige Turnier im neuen Outfit hat das Team erfolgreich absolviert. Bei der vom serbischen MMA-Verband in der Hauptstadt Belgrad ausgerichteten IMMAF-Weltmeisterschaft hat die Mannschaft von GEMMAF-Bundestrainer Lutz Heyden zwei Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. „Die IMMAF World Championships waren ein toller Erfolg. Ich bin stolz auf unsere Athleten. Sie haben super gekämpft und alles gegeben. Der Auftritt unseres Teams war geschlossen, auch dank der ZEBRA-Trainingsanzüge, die das Wir-Gefühl noch einmal gestärkt haben“, sagt GEMMAF-Bundestrainer Lutz Heyden.

Die German Mixed Martial Arts Federation (GEMMAF) verfolgt seit 2014 die Vision der Anerkennung des MMA-Sports in Deutschland. Mit gewichtigen Partnern wie der UFC und dem Dachverband der IMMAF, dem größten MMA-Verband der Welt mit über 60 Nationalverbänden, setzt sich die GEMMAF dafür ein, MMA zu einer olympischen Sportart zu machen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die bestmöglichen Schutzausrüsten, zusammen mit der GEMMAF zu entwickeln und dadurch unseren Teil zur offiziellen olympischen Zulassung beizutragen“, betont Michael Arndt. Termine für kommende Veranstaltungen gibt die GEMMAF bekannt.

